Día Internacional del Yoga: todas las actividades gratuitas que se realizan en Neuquén

La celebración fue instaurada por la ONU en 2015. La Universidad Nacional del Comahue y Fundación Hastinapura ofrecen un amplio programa de actividades libres para toda la comunidad.

En todo el mundo se celebra este domingo 21 el Día Internacional del Yoga , una fecha en el calendario dispuesta por la Organización de las Naciones Unidas en 2015. Como cada año, esta celebración tiene una importante repercusión en la ciudad de Neuquén, donde se realizarán actividades y prácticas gratuitas abiertas a toda la comunidad.

Las actividades comenzarán este sábado desde las 9 y hasta las 19 en la sede de Fundación Hastinapura, Sargento Cabral 598 con clases libres de Hatha Yoga, desde las 9 de la mañana y hasta las 19 horas.

Hatha Yoga es una de las modalidades tradicionales del yoga postural, y las prácticas serán ofrecidas por profesores de la institución, una de las principales referentes en todo el país, reconocida oficialmente por el Gobierno de India, a través del Ministerio de Ayurveda, Yoga y Naturopatía, Unani, Siddha y Homeopatía (AYUSH).

Según el cronograma de actividades, las prácticas se realizarán a las 9, 11, 13, 15 y 19 horas. No se requiere experiencia previa en la práctica de yoga y las personas pueden inscribirse a través del WhatsApp de Hastinapura Neuquén: 299 5819358. Se solicitó a los interesados concurrir con su colchoneta o manta de práctica.

También meditarán

Además de las prácticas de Hatha Yoga, Hastinapura ofrecerá en forma gratuita prácticas de meditación, también dirigidas por docentes de la institución, en los horarios: 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 y 18.30, en la sede de Hastinapura Neuquén. Las inscripciones se pueden realizar a través del mismo contacto de WhatsApp que para las prácticas de Hatha.

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“Es una invitación a la comunidad por los beneficios que el yoga nos trae a la salud física, mental y espiritual”, indicó el Codirector de Fundación Hastinapura Neuquén y rector del Profesorado Superior de Estudios de Yoga de la institución, Alejandro Cassiani.

Semana del Yoga en la UNCo

Por su parte, la Universidad Nacional del Comahue realizará una nueva edición del Festival de Yoga de la Patagonia, considerado uno de los encuentros más importantes de la región dedicados a esta práctica ancestral. Desde el lunes 22 al domingo 28 de junio, docentes, practicantes y referentes de distintas disciplinas compartirán clases, charlas, música, meditación y propuestas para toda la comunidad.

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El festival se desarrollará en las instalaciones de la Biblioteca Central de la UNCo, preferentemente en el Salón Azul, y reunirá a profesores, practicantes y organizaciones vinculadas al yoga, el bienestar integral y las prácticas saludables.

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Durante siete días consecutivos se ofrecerán actividades gratuitas desde las 9.30 hasta las 20 horas. Todas las actividades están pensadas para todo tipo de público, invitando especialmente a quiénes no conozcan al yoga. No es necesario tener experiencia ni conocimiento, solamente ganas de descubrir y aprender una “forma de estar bien”, aumentando la flexibilidad, aliviando molestias y dolores , mejorando la postura, y principalmente reduciendo significativamente el estrés y mejorando el descanso.

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La programación incluye clases de yoga de diversos estilos para todas las edades, prácticas corporales complementarias, meditación, técnicas de respiración consciente, conferencias, espacios musicales y una feria de productos afines. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.

Diez años construyendo comunidad

La iniciativa es impulsada por el programa RecreActiva, dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNCo, y coordinada por la docente y profesora de yoga Fernanda Bonitatibus.

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"En 2015 recibimos una invitación de la Embajada de la India para visibilizar el Día Internacional del Yoga. A partir de allí comenzamos a organizar jornadas en la universidad. La primera edición duró tres días, pero el entusiasmo y la participación de docentes de toda la región hicieron que el encuentro creciera rápidamente hasta convertirse en una semana completa de actividades", recordó Bonitatibus.

La coordinadora destacó especialmente el carácter colaborativo del festival, que este año vuelve a convocar a más de 50 profesores y profesoras de distintas localidades patagónicas.