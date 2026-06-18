El intendente Martín Ruiz terminó ensangrentado y en el hospital luego de que un edil de su mismo partido lo agrediera por el cobro a los puesteros de un evento de fin de semana.

Piñas en el Concejo: un concejal le partió la cara al intendente tras discutir por una jineteada

La realización de una jineteada terminó en una violenta pelea política en Entre Ríos . Tras un desacuerdo en la organización, el concejal Ariel Lemos le pegó en la cara al intendente de la ciudad, Martín Ruiz.

Producto del ataque, el jefe comunal terminó con la cara ensangrentada y tuvo que recibir asistencia médica . Horas después, dio detalles de lo sucedido. Según dijo, estaba reunido con integrantes del Concejo Deliberante para tratar “temas de relevancia para el pueblo” cuando tuvo un cruce de palabras con Lemos y recibió “un golpe de puño” .

“Hubo un enojo de un concejal y un puñete en la cara” , contó el mandatario justicialista en una entrevista con Radio La Voz, y explicó que la pelea ocurrió delante de “todo el grupo del Concejo”. “Están de testigos de cómo fue la cosa”, señaló.

El debate por el cobro a los puesteros desató las piñas

Luego, contó que la discusión se originó tras un debate sobre el cobro a los puesteros que participan de la jineteada de este fin de semana.

Lemos —quien pertenece al Partido Justicialista, al igual que el intendente— habría propuesto que abonaran el puesto el viernes, mientras que Ruiz planteó que lo hicieran el mismo día del evento, según informó el portal local Ahora.

Entre Ríos. Pelea concejal, intendente (1) La pelea ocurrió en una reunión para organizar una jineteada que se realizará en Pedro Brugo, Entre Ríos.

“En la reunión se discutió esto y él intervino con una trompada. Yo me quedé y el debate continuó y se aprobó. Cuando vi que estaba sangrando, me retiré del lugar para hacerme atender. Hice una denuncia en la comisaría y tengo entendido que él también presentó la suya”, señaló el intendente.

Luego de la agresión, el mandatario tuvo que asistir a un centro de salud: “Recibí atención médica y me hice una placa. Me duele la parte del ojo y voy a hacerme otro estudio”, contó.

El comunicado del Partido Justicialista

Enterados del escándalo, desde la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos emitieron un comunicado para expresar su “enérgico repudio al hecho de violencia del que fue víctima el intendente de Pueblo Brugo, Martín Ruíz, en el ejercicio de sus funciones”.

PJ

“Más allá de cuál sea la circunstancia que haya dado lugar a una diferencia, ningún desacuerdo puede ni debe resolverse a través de la violencia”, agregaron y remarcaron: “Quienes asumimos la responsabilidad de gobernar o de integrar un cuerpo deliberativo tenemos que dirimir las diferencias con argumentos”.

“Desde la Liga de Intendentes reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo, el respeto institucional y el pleno funcionamiento de los mecanismos legales que el sistema democrático pone a disposición de todos sus actores”, concluyeron.