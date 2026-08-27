Cambio en WhatsApp: ¿Cómo es la nueva verificación que reemplaza al PIN?

La popular aplicación renovó una de sus herramientas de protección y sumó una alternativa para reforzar el acceso a las cuentas.

WhatsApp incorporó un cambio en una de sus principales funciones de seguridad, con el objetivo de ofrecer una mayor protección a las cuentas de sus usuarios. La actualización modifica la manera en que se configura la verificación adicional .

La herramienta forma parte de las medidas que el mensajero utiliza para evitar accesos no autorizados y proteger la información de quienes utilizan la plataforma. El cambio apunta a reforzar una instancia que ya estaba disponible.

Ahora, la verificación de dos pasos de WhatsApp permite utilizar una contraseña en lugar del tradicional PIN de seis dígitos. La nueva modalidad busca ofrecer una opción más segura y flexible para proteger las cuentas.

Según WABetaInfo, esta característica había sido descubierta el mes pasado en una versión beta de la aplicación. Después de los testeos, la opción inició su recorrido en iOS y Android.

¿Cómo funciona la nueva seguridad de WhatsApp?

La verificación de dos pasos de WhatsApp, también conocida como autenticación de dos factores, suma una instancia adicional para proteger las cuentas. El sistema requiere más de una forma de comprobar la identidad del usuario antes de permitir el acceso, lo que dificulta posibles ingresos no autorizados.

Hasta ahora, el mensajero de Meta utilizaba un PIN de seis dígitos para esa verificación adicional. Con la actualización, se pide a los usuarios que escojan una contraseña completa en lugar de ese patrón de números.

¿Por qué es más seguro? Siguiendo a la fuente, esto dificulta adivinar el código de verificación, ya que una contraseña puede combinar letras y números, mientras que un PIN numérico no.

¿Cómo configurar la clave para proteger a WhatsApp?

Para hacerlo hay que ir a los ajustes de la app y después ir a “Cuenta”. Tal como vemos en la captura de pantalla, hay una serie de requisitos para el password, que debe tener al menos ocho caracteres, al menos una letra y un número.

Un detalle para tener en cuenta: los usuarios que ya tienen activada la verificación de dos pasos deberían actualizar la opción, es decir, cambiar el PIN por la clave nueva.

En la práctica, WhatsApp pedirá la contraseña después de introducir el código que envía por mensaje de texto. En el caso de olvidarla, será posible reestablecerla en cualquier momento mediante la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta.

WhatsApp crea la función por advertir que la Apps es el principal canal para enviar saludos de cumpleaños a los seres queridos.

Tal como se anticipó, esta novedad del servicio de mensajería ya comenzó a desplegarse en las aplicaciones móviles de WhatsApp, tanto para dispositivos con iOS como para Android. La actualización llegará de manera progresiva a los usuarios, por lo que es posible que algunas cuentas todavía no tengan disponible la nueva herramienta.

El cambio se incorpora a un paquete de funciones de seguridad lanzadas esta semana, con el que WhatsApp busca reforzar la protección de las cuentas y ofrecer mayores herramientas para identificar posibles accesos o contactos sospechosos.

Entre las nuevas opciones también se encuentra una función que permite iniciar sesión en más de una cuenta mediante huella dactilar, reconocimiento facial o código de bloqueo de pantalla. A esto se suma una herramienta que brinda más información al recibir llamadas de números que no están agendados, para que el usuario pueda decidir con mayor facilidad si desea atenderlas.