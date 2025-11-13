Apple lanza su producto más raro: el iPhone Pocket con excéntrico diseño y elevado precio, ¿para qué sirve?

El accesorio premium, que solo estará disponible en algunos países, sorprende por su excéntrico diseño y su elevado precio.

Apple sorprendió en los últimos días al anunciar el lanzamiento de un nuevo accesorio , el iPhone Pocket . Se trata de un estuche o bolso para trasladar el teléfono celular de la compañía tecnológica de la manzana mordida . Su diseño fue realizado en colaboración con el estudio del diseñador japonés Issey Miyake , fallecido en 2022, quien era cercano a Steve Jobs.

Según precisó la empresa, el artículo es una edición especial y estará a la venta a partir del 14 de noviembre solo en tiendas Apple seleccionadas y en apple.com en Francia, Gran China, Italia, Japón, Singapur, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos.

A través de un comunicado, la empresa detalló que el iPhone Pocket presenta una estructura abierta acanalada con la calidad de los pliegues originales de Issey Miyake. Concebido como un bolsillo adicional , su diseño discreto envuelve completamente el iPhone y se expande para guardar más objetos cotidianos. Al estirarse, el tejido abierto revela sutilmente su contenido y permite ver la pantalla del celular.

iPhone Pocket3 El iPhone Pocket puede llevarse de distintas formas.

El iPhone Pocket se puede llevar de diversas maneras: en la mano, atado a bolsos o cruzado. Disponible en una vibrante paleta cromática, el modelo de correa corta se ofrece en ocho colores y el de correa larga en tres.

Por qué ya hay quejas de los usuarios antes del lanzamiento

Colorido, elástico, extravagante y de raro diseño, este producto premium también sorprende y ya genera críticas por su elevado precio: el modelo de correa corta tendrá un valor de 149,95 dólares (unos 250.000 pesos) y el de correa larga saldrá 229,95 dólares (casi 330.000 pesos).

No es la primera vez que Apple lanza un artículo con un precio exorbitante. Los usuarios recordaron cuando presentó un gancho tipo bandolera o cartera para el iPhone que costaba 59 dólares, las correas Hermès para el Apple Watch de 579 dólares, el pañito para limpiar una Mac de 20 dólares en 2021 o la media de 29 dólares para guardar el reproductor de música iPod Sock de 2004.

iphone pocket4 El nuevo accesorio de Apple viene con una amplia paleta de colores.

El guiño de Apple a Steve Jobs con el nuevo producto

Además de haber sido diseñado por su estudio, el iPhone Pocket lleva el nombre de Issey Miyake estampado en la etiqueta. El influyente diseñador de moda japonés, conocido por fusionar tecnología y naturaleza en prendas innovadoras, era muy cercano a Steve Jobs, a tal punto de haber creado las icónicas poleras negras que el fallecido fundador de Apple utilizaba.

El vínculo entre ambos fue revelado en la biografía del empresario, escrita por Walter Isaacson. Además, trascendió que el empresario tecnológico tenía pensado que Miyake diseñe un uniforme para los empleados de Apple, aunque finalmente la colaboración jamás pudo concretarse por el descontento de los trabajadores.

iPhone Pocket2 El bolso o estuche de celular lleva grabado el nombre del diseñador japonés Issey Miyake.

En una visita a las instalaciones de Sony en Japón, Jobs quedó encantado con los uniformes que usaban los trabajadores y supo que Miyake los había diseñado. “Así que llamé a Issey y le pedí que cree un chaleco para Apple. Volví con algunas muestras y les dije a todos que sería genial si todos usáramos esos chalecos. ¡Cómo me abuchearon! A todos les disgustó la idea”, reveló el propio empresario.

Jobs fundó Apple en 1976 junto con un amigo de la adolescencia, Steve Wozniak. Con 27 años ya era millonario gracias a la exitosa salida a la bolsa de la compañía. Entre su legado tecnológico se encuentra la Macintosh 128K, una de las primeras computadoras personales que tuvo éxito en comercializarse, el lanzamiento del iPod en 2001 y la tienda On-line de música de iTunes en 2003. También creó Pixar, que revolucionó la industria de animación con el lanzamiento de Toy Story. El empresario falleció en 2011 a los 54 años producto de un cáncer de páncreas que decidió tratar con medicina alternativa.