Un municipio lanzó una Inteligencia Artificial como funcionaria: las tareas que podrá realizar

Es la primera localidad argentina en incorporar esta tecnología con un cargo. El intendente explicó que el sistema apunta a brindar "mayor eficiencia".

Por primera vez en Argentina se ve un caso de Inteligencia Artificial (IA) con un cargo de funcionario . Según indicaron, se hará cargo de su propia Dirección General y tendrá facultades para firmar resoluciones y gestionar expedientes.

Se trata de Zara, la IA de la municipalidad de Zárate en provincia de Buenos Aires. Esta funcionaria no humana, según explicó el intendente Marcelo Matzkin, "no reemplazará a los trabajadores municipales, los potencia".

Zara tendrá la tarea de tramitar expedientes , firmar resoluciones administrativas y responder reclamos de manera inmediata. Asimismo, la intendencia sostuvo que permitirá "una atención más eficiente, constante y accesible, sin comprometer la calidad del servicio".

IA funcionaria

Cómo funcionará esta nueva Inteligencia Artificial en Zárate

Javkin indicó que la iniciativa de implementar este sistema es para simplificar los procesos administrativos: "Buscamos usar la tecnología para ser más ágiles y dar mejores respuestas a los vecinos".

"Zara trabajará como funcionario municipal no humano con rango de director general. No solo apostamos a la IA para la promoción industrial, sino que además con esta tecnología para mejorar cada ámbito de la gestión y de nuestra ciudad", reveló.

Esta IA está entrenada para responder las demandas de la población durante las 24 horas del día todos los días de la semana. Remarcaron las autoridades que esta incorporación, además, permitirá reducir tiempos de espera, desplazamientos y barreras de acceso y a la vez mantener la calidad de servicio y atención a los vecinos.

A través del decreto municipal N.º 532/25, se nombró a Zara como "Directora General de Atención al Vecino No Humana", un cargo que depende de la Subsecretaría de Innovación y Accesibilidad Digital.

"El municipio reafirma su compromiso con la innovación y la accesibilidad digital, y se consolida como un actor clave en el desarrollo de ciudades más inteligentes, inclusivas y transparentes", aseguraron.

Crearon una ministra con Inteligencia Artificial para combatir la corrupción

A mediados de septiembre se registró un hito en la administración pública global y responde a la intención declarada de combatir la corrupción y modernizar el Estado.

Albania anunció que incorporó una inteligencia artificial (IA) como ministra y se sumará al gabinete del primer ministro Edi Rama, quien inicia su cuarto mandato, Se dedicará a analizar grandes cantidades de datos y detectar irregularidades e inconsistencias para alertar sobre actos de corrupción.

La inteligencia artificial, bautizada bajo el nombre de Diella, asumió funciones ministeriales en el nuevo gobierno de Rama. Se integró como responsable de un área clave de la administración, con competencias orientadas a la supervisión de procesos administrativos y la gestión de datos estatales.

"La nueva ministra, Diella, contará con una estructura adaptada y un mandato especial para derribar los miedos, las barreras y la estrechez de la administración", ha anunciado el mandatario albanés en declaraciones recogidas por la cadena TV Klan.

El nuevo gabinete de Rama presenta cierta continuidad con el regreso como viceprimera ministra y ministra de Infraestructura y Energía de Belinda Balluku, mientras que Petrit Malaj y Pirro Vengu continuarán a la cabeza de las carteras de Finanzas y de Defensa, respectivamente.