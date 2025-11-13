Todo lo que hay para hacer este fin de semana en Neuquén

La ciudad invita a disfrutar de una variada agenda cultural, con propuestas que incluyen música, teatro y comedia.

Este fin de semana trae una agenda repleta de actividades para disfrutar de la cultura en Neuquén . Entre las opciones se destacan shows de música en vivo, obras teatrales y propuestas de humor, una oferta variada para todos los gustos.

Para los amantes de la música, El Plan de la Mariposa llegará a la ciudad para compartir con el público neuquino su sexto álbum de estudio: Correntada. El trabajo reúne once canciones que proponen un recorrido por distintas emociones e historias, con la música como vehículo de transformación.

Tras un 2023 consagratorio, con dos Luna Park agotados y una exitosa gira por Latinoamérica y Europa, la banda oriunda de Necochea vuelve a recorrer el país al ritmo del rock alternativo, combinando toques de funk, psicodelia, música celta y ritmos latinos.

"Correntada es un disco que esperamos con muchas ganas y por el que trabajamos mucho. Le pusimos mucho amor y mucho esfuerzo a la tarea de componerlo, de generarlo, de crearlo", expresó Sebastián Andersen, vocalista de El Plan.

Video de WhatsApp 2025-11-13 a las 14.40.37_052bf8c3

El recital tendrá lugar el sábado 15 de noviembre, a las 21, en el Estadio Ruca Che. Las entradas anticipadas pueden adquirirse en la boletería del Casino Magic o a través de entradauno.com.

Humor de la mano de Pablo Molinari

Para quienes busquen reírse un rato, Pablo Molinari presenta “Demasiado”, un espectáculo de stand up que explora con humor todo aquello que parece estar un poco pasado de rosca: la vida, la tecnología, los ruidos y hasta nosotros mismos.

En su nuevo unipersonal, Molinari propone más de una hora de observaciones obsesivas, reflexiones innecesarias y preguntas sin respuesta. Con el humor quirúrgico que lo caracteriza, desarma lo cotidiano hasta quedar en ridículo. Un espectáculo ideal para quienes viven con mil pestañas abiertas, se ríen de sus propias manías y no logran encontrar el botón de pausa mental.

Imagen-Shows

El comediante realizará dos funciones en la región: el sábado 15 de noviembre a las 21 en La Caja Mágica de Cipolletti y el domingo 16 a las 20 horas en el Casino Magic de Neuquén. Las entradas se pueden adquirir en pablomolinari.com, en la boletería de los teatros y a través de entradauno.com.

Teatro que combina humor negro y suspenso

La obra “Dios colecciona ángeles caídos”, escrita por Víctor Winer y Rubén Pires y dirigida por este último, llega a Neuquén con una propuesta tan delirante como conmovedora. El elenco está compuesto por Josefina Basaldúa, Guido D’Albo y Marito Falcón, junto a un talentoso equipo creativo.

La historia transcurre en el barrio de La Boca, donde un exmilitar enfermo se reencuentra con el fantasma de un soldado para enfrentarse al mismísimo Dios. El disparatado pacto —diez años más de vida y dos riñones nuevos a cambio de liderar a los ángeles caídos en su lucha por recuperar las alas— da origen a una trama que mezcla humor negro, suspenso, ternura y absurdo.

Dios_colecciona_ángeles_caídos_Asociación_Española[1]

Con un tono tragicómico, la obra explora la culpa, el poder y la redención desde una mirada profundamente humana. Entre canciones, vinos y promesas incumplidas, los personajes intentan burlar al destino y reinventarse frente a la eternidad.

La obra tiene una duración de 70 minutos y cuenta con el auspicio de Cooperativa CALF, Asociación Española de Socorros Mutuos de Neuquén, Confitería El Ciervo, TodoMúsica, Producciones Escurra y Hotel El Prado. La función será el domingo 16 de noviembre, a las 20.30, en el Cine Teatro Español de Neuquén. Las entradas pueden adquirirse en TodoMúsica (Avenida Argentina 261).

La fiebre del K-Pop llega a Neuquén

El espectáculo “Las Guerreras K-Pop”, llega de la mano de Kairós Producciones, con una propuesta que combina música, danza y una puesta visual de alto impacto. Inspirado en la fenómeno mundial del K-Pop, el show ofrece 50 minutos ininterrumpidos de una experiencia inmersiva que traslada al público al corazón de los escenarios coreanos, bajo la dirección artística de Gabo Usandivaras,

GUERRERAS-K-POP-FEED

Las presentaciones se realizarán el domingo 16 de noviembre, a las 13:30 y 16 horas (funciones agotadas), y una nueva función el lunes 17 de noviembre, a las 18:30, en el Rainbow Salón del Casino Magic Hotel & Casino. Las entradas para la última función disponible pueden adquirirse exclusivamente en entradalibre.com.ar.