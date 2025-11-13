Trágico incendio en un hotel familiar: hay un muerto y varios heridos

El hotel se prendió fuego durante las horas del mediodía. Varias personas debieron ser atendidas en el lugar por el personal de salud.

Un hombre de 30 años murió en un incendio que se registró en un hotel familiar de cuatro pisos del barrio porteño de Caballito. Además, cinco personas debieron ser atendidas en el lugar por el personal de salud.

El fuego se desarrolló en una habitación del primer piso de un edificio ubicado en la avenida Avellaneda al 370, entre Capinchuelo y Lobos.

Cuando Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires llegaron al lugar de los hechos, constataron la muerte de un hombre de 30 años de edad. Según se estableció en el parte oficial del SAME, fueron cinco las personas que fueron asistidas por personal de salud, aunque no fue necesario el traslado a centros hospitalarios.

Eel titular del SAME, Alberto Crescenti, reveló en diálogo con TN que "por sus circunstancias no pudo escaparse del incendio. Veremos la pericia posterior para las causas de muerte".

Incendio en un hotel familiar en Caballito

Las posibles causas del incendio en el hotel

Fueron ocho los móviles de Emergencias que acudieron al lugar para contener la situación. Entre los pacientes atendidos se encontraban cuatro hombres y una mujer, todos adultos. El tránsito en la zona tuvo que ser interrumpido y los bomberos procedieron a la remoción de escombros mientras personal especializado comenzaba con las pericias para establecer las causas del suceso.

Según indicaron desde Bomberos al diario Clarín, "el foco ígneo se desarrolló en una extensión de 1 por 1, por 1,50 metros de alto sobre prendas de vestir, el cual fue controlado con un extintor". El fuego, en tanto, ya fue controlado y el operativo finalizó a las pocas horas.

