Paritarias: se postergó la reunión con ATE para el viernes

La Provincia había citado al gremio estatal para este jueves a las 16, pero cambiaron la fecha y hora del encuentro de la negociación.

Tras la cita con ATEN , el gobierno provincial tenía previsto reunirse este jueves con el gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE) Neuquén para avanzar con la negociación por paritaria . Aunque a media tarde, esta mesa de negoción se postergó con fecha probable para mitad de la mañana de este viernes. Así lo confirmó el propio secretario General de ATE, Carlos Quintriqueo a LMNeuquén .

Se desconocen las razones por las que se suspendió la mesa paritaria de pautada para esta jornada, lo cierto es que el otro gremio estatal: Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se reunió y obtuvo una primera propuesta.

Más temprano, el gobierno mantuvo un segundo encuentro con ATEN, al que le planteó un esquema de recomposición fuera del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El secretario General de ATEN, Marcelo Guagliardo, anticipó a LM Neuquén, al término del encuentro, que se habló de una recomposición semestral del 5%, dividida en dos tramos del 2,5% cada uno, a aplicarse tras el vencimiento del actual acuerdo atado al IPC, el próximo 31 de diciembre. Esa actualización trimestral culminaría con el salario de febrero, a pagarse en los primeros días de marzo de 2026. En resumen, es el 2,5% trimestral de marzo del año que viene. Un escenario donde el gobierno nacional anhela otra proyección inflacionaria.

La propuesta a UPCN

El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, tras realizar un análisis económico en función de la reunión anterior, efectuó una propuesta a los representantes de UPCN encabezado por Luis Querci, que quedó plasmada en un acta.

Se aclaró que la iniciativa está estrechamente relacionada a la decisión de "mantener el equilibrio fiscal y la previsibilidad presupuestaria, procurando compatibilizar la preservación del poder adquisitivo de los salarios con la sustentabilidad de las finanzas públicas provinciales".

Se le propuso aplicar una actualización de 2,5% con los salarios del mes de abril y del mes de julio del 2026, sobre los salarios del mes anterior respectivamente.

No obstante, se consideró convocar a una nueva mesa de revisión, dentro de la segunda quincena del mes de julio del 2026, a fin de analizar viabilidad y factibilidad de la continuidad del acuerdo para ser aplicado dentro del segundo semestre del mismo año, de acuerdo a la situación económica y coyuntura fiscal de la Provincia.

En desarrollo...