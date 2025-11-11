Tras la fallida negociación entre ATE y el Gobierno: qué pasa con las clases este miércoles en Neuquén

Continúa el paro por tiempo indeterminado de auxiliares de servicio y en varios colegios anunciaron que no se dictarán clases.

El tercer día de paro de los auxiliares de servicio afectará el normal dictado de clases en las escuelas de la provincia de Neuquén. Algunos ya anunciaron que no están dadas las garantías de limpieza e higiene tanto para los estudiantes como para los docentes y directivos.

La Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE) lanzó este último lunes la medida de fuerza con afectación en toda la provincia y responde “a la falta de respuestas sobre el mal desempeño de Medicina Laboral y a reclamos pendientes en la mesa salarial”. Reclamos que no obtuvieron una propuesta acorde a los requerimientos del gremio, razón por la cual se extenderá por tiempo indeterminado.

El conflicto está vinculado al funcionamiento de la Dirección de Medicina Laboral, que -según denuncian los porteros- rechaza certificados médicos o los valida por menos días que los indicados por los profesionales de cabecera. Esta situación genera un gran malestar no sólo en ATE sino también en los docentes que elevaron el planteo al gremio.

Instituciones educativas tales como la EPET 14, EPET 8, EPET 3, EPET 22 , EPET 5, EPET 16 (RDLS) y CPEM 41 ya comunicaron a sus estudiantes y familiares que se suspenderán las clases para este miércoles justamente por la falta de higiene en las aulas, baños y cocinas para el normal dictado de clases.

Minutos antes de la medianoche, directivos de la Escuela Superior de Bellas Artes (ESBA) confirmaron también que, por tercer día consecutivo, no habrá actividades y convocaron a un Consejo Académico para evaluar alternativas y decisiones a futuro en caso de que continúe la protesta.

"A la comunidad educativa de la EPET N 14, se le informa que continuamos con la suspensión de las actividades en los tres turnos del día miércoles 12 del corriente, por no poder garantizar las condiciones de higiene", firmó el Equipo Directivo de ese establecimiento educativo.

Por su parte, los directivos de la EPET 3 informaron a la comunidad educativa de la suspención de las clases. "Familia:Informamos que continúa el paro de auxiliares. Al no poder garantizar las condiciones de higiene se suspende las clases para el miércoles 12 de noviembre. Agradecemos su comprensión y les pedimos que estén atentos a las redes sociales de la escuela para más información y ver cómo continúa la medida de fuerza de ATE".

Negociación fallida

No terminó bien la reunión entre ATE y con funcionarios en Casa de Gobierno, por los reclamos de irregularidades en el sector de Salud Ocupacional del Consejo Provincial de Educación (CPE), que impacta en las licencias médicas de los porteros y trabajadores de la educación. Por ahora no asoma que haya un inicio de clases por el paro de porteros por tiempo indeterminado.

Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén, al conocer el resultado de esta fallida reunión irá a una asamblea en el Consejo Provincial de Educación (CPE) donde cientos de afiliados se encuentran de protesta.

Mientras que el referente de ATE Zona Este, Ricardo Tabia, le confió a LM Neuquén: "¡Está todo pinchado! Fuimos a un cuarto intermedio, pero no hay respuestas".

