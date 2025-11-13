Una aerolínea deberá pagarle más de $24 millones a una mujer: el extraño motivo

Un tribunal de Mar del Plata falló a favor de una mujer que denunció a una aerolínea internacional. La causa se extendió por 15 años.

Hace 15 años la mujer se había presentado a la Justicia para realizar la denuncia.

Luego de más de 10 años de afrontar una pelea judicial, una mujer ganó un juicio contra una aerolínea internacional que utilizó su imagen sin permiso . Ahora la empresa deberá inmenizarla con más de 24 millones de pesos con intereses tras el fallo.

La mujer que llevó adelante esta medida, indicó que se utilizaron fotografías suyas en su sitio web institucional sin su autorización . La causa, que se extendió durante 15 años, fue resuelta por el juez Heber Amalfi , titular del Juzgado Civil y Comercial N.º 1 de Mar del Plata , tras una causa que se extendió durante 15 años .

Según el expediente al que accedió La Nación, la mujer descubrió en 2010 , a través de allegados, que la aerolínea española había publicado imágenes suyas en su página oficial , en secciones como la de vuelos desde Buenos Aires, sin haberle solicitado consentimiento previo .

Millonario juicio a la aerolínea Iberia

En septiembre de 2020 se reunió con una escribana para que certificara que “en el dominio https://www.iberia.com/es/vuelos-baratos/Buenos-Aires", se continuaban utilizando sus imágenes personales.

En julio de 2021, se agregó en el fallo judicial, se inició el procedimiento de mediación prejudicial "sin que se arribara acuerdo alguno".

Ya en 2022, Iberia se presentó ante la Justicia a través de un apoderado y argumentó que las imágenes habían sido adquiridas a través del banco fotográfico Getty Images por 35 euros. Sin embargo, el juez Amalfi consideró que la empresa no logró acreditar fehacientemente la compra ni la licencia de uso correspondiente.

En el fallo judicial se indicó que "en una audiencia que se llevó adelante en julio de 2023 el apoderado de la firma admitió que en el sitio web de Iberia se utilizaba una fotografía de la Sra. M. F. D., que tal fotografía, al momento, estaba aún siendo usada; y admitió que nunca existió contrato entre la Sra. D. y la firma Iberia".

Tras esta respuesta, para el magistrado "no cabe otra conclusión que afirmar que la Sra. M. F. D. nunca otorgó consentimiento ni autorización alguna para que su imagen fuera utilizada en la página web oficial de la empresa demandada".

El juez recordó que el artículo 53 del Código Civil y Comercial establece la necesidad de contar con el consentimiento de una persona para captar o reproducir su imagen o voz, salvo situaciones excepcionales, y también citó el artículo 31 de la Ley 11.723, que impide la comercialización de un retrato sin la debida autorización.

En consecuencia, hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios y ordenó que Iberia abone $24.110.000 más intereses en un plazo de diez días, al considerar que la empresa vulneró el derecho a la imagen de la denunciante.

