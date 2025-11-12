Hubo acuerdo con ATE: se termina el paro y vuelven las clases a Neuquén

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Carlos Quintriqueo , anunció este miércoles a la mañana que lograron llegaron a un acuerdo con el Gobierno provincial y levantará el paro de auxiliares de servicio, que hoy transitaba su tercer día.

"En la tarde noche de ayer se pudo llegar a un acuerdo y hoy va a ser anunciado en la asamblea", afirmó en LU5, y mencionó que se resolvieron "varios de los requerimientos del mal desempeño de Medicina Laboral" .

Una de las resoluciones tiene que ver con la revisión de las visitas médicas a los domicilios. "Muchas veces, por la no atención en la puerta, se les hacía el descuento por la totalidad de los días de licencia, lo cual es ilegal. Y, segundo, no se le daba la posibilidad de hacer el descargo", afirmó el gremialista, y dijo que hubo un compromiso para modificar la modalidad.

No terminó bien la reunión de ATE con el Gobierno y peligran las clases en Neuquén: "¡Está todo pinchado!"

"Vuelven las clases. En algunos casos, las escuelas que no tuvieron ningún tipo de actividad deberían estar en condiciones de tener clases", ratificó Quintriqueo, aunque la medida será oficializada tras la asamblea prevista para este miércoles a las 8.

ATE lanzó la medida de fuerza el pasado lunes, con afectación de las clases en toda la provincia. Al reclamo también se sumó la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), quien exigió la renuncia de la directora de Salud Ocupacional del Consejo Provincial de Educación (CPE), a quien responsabilizó por el mal funcionamiento del Sistema Integrado de Salud Ocupacional (SISO), por atropellos laborales y destrato hacia docentes de toda la provincia.

El conflicto es de larga data pero se agudizó esta semana en un momento muy delicado de la negociación en la paritaria 2026, con una segunda reunión programada para este jueves.