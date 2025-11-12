iPhone 18: los 3 colores inusuales que Apple planea para el 2026

Este año, sorprendió al lanzar el iPhone 17 Pro en naranja. Para la próxima edición de su teléfono, continuaría con la innovación cromática.

En septiembre pasado ocurrió uno de los eventos anuales más esperados en el mundo de la tecnología: el lanzamiento del nuevo iPhone 17. Y más allá de sus características técnicas y modernas, Apple sorprendió al presentar la versión Pro en color naranja cósmico , algo inédito hasta ahora.

Sin embargo, según las distintas filtraciones, esto solo sería el comienzo y habría más innovaciones cromáticas en el próximo modelo de teléfono, el iPhone 18, continuando con la tendencia de ofrecer tonalidades que no son habituales y que tanto asombro generó en la comunidad tecnológica durante 2025.

Actualmente, la diversidad cromática es limitada en los modelos de smartphone más avanzados. De hecho, el iPhone 17 Pro sólo ofrece tres colores : azul profundo, plata y el mencionado naranja. Una ausencia llamativa para este año fue la del negro , opción predilecta para los usuarios más conservadores. Y no habría planes para retomarla en 2026.

iphone3 Apple sorprendió este año al lanzar el iPhone 17 Pro en color naranja cósmico.

En qué colores se lanzaría el iPhone 18 Pro en 2026

Aunque aún resta casi un año, medios especializados ya comenzaron a filtrar información sobre cómo será el próximo iPhone de Apple. Y una de las sorpresas está en su gama de colores, incluyendo tres alternativas inusuales y eliminando el naranja cósmico que tanto revuelo causó.

De acuerdo a varios medios internacionales que citan al usuario Digital Chat Station, quien suele revelar detalles certeros sobre productos de Apple, el iPhone 18 Pro podría venir en los colores “coffee” (café o marrón intenso), un morado oscuro y un “wine red” (burdeos o borgoña).

Estas tonalidades marcarían una ruptura definitiva con el clásico negro y el sobrio gris espacial, ya ausentes desde el lanzamiento del iPhone 17 Pro y Pro Max. Así, Apple continuaría con su salto estético, apuntando a una generación inclinada hacia lo llamativo.

iPhone 17 PRO. Los modelos de iPhone 17 PRO en colores oscuros tienden a mostrar más fácilmente pequeños rayones.

Qué más se sabe sobre el futuro iPhone 18

Uno de los grandes cambios que estaría planeando Apple es anticipar la presentación de su línea Pro. Así, los iPhone 18 Pro, Pro Max y el modelo plegable aparecerían en septiembre de 2026, mientras que las versiones estándar llegarían ya en 2027.

En cuanto a lo estético, el celular mantendría el diseño de bordes rectos y estructura metálica, agregando detalles más refinados y una posible zona semitransparente en la parte trasera. Las pantallas permanecerían en 6,3 y 6,9 pulgadas.

A la hora de tomar fotos y videos, el smartphone incluiría un sensor de imagen PD-TR-Logic de tres capas con lectura más rápida y mejor rango dinámico. La cámara principal de 48 megapíxeles con apertura variable ofrecería mayor versatilidad, acercando la experiencia a la de equipos profesionales.

iPHONE 17 Apple seguiría innovando con los colores en sus ediciones Pro del iPhone 18.

Por qué Apple se animó a cambiar el color de su iPhone

Históricamente, la línea Pro se caracterizó por una paleta de colores más tradicional, como negro, plata y algunas gamas de azules y verdes. Pero ahora sumó el “Cosmic Orange”, obedeciendo un pedido de los usuarios, quienes buscan tonos menos formales y más expresivos, similares a los modelos estándar, donde suelen lanzarse ediciones especiales con colores vibrantes y juveniles.

“Durante años, los clientes Pro nos decían: ‘La otra parte de la línea tiene todos los colores divertidos y nosotros no. ¿Quieren un color divertido? Aquí tienen, Cosmic Orange, baby”, argumentó Greg Joswiak, jefe de marketing global de Apple. En una charla exclusiva con Techrada, reveló que la innovación en el diseño fue propuesta por los responsables del proyecto y tuvo una aceptación inmediata. “Nos lo mostraron y pensamos: sí, esto es alucinante”, precisó.

Joswiak remarcó que “el color naranja simboliza energía, creatividad y entusiasmo, cualidades que queremos que nuestros usuarios experimenten al usar el iPhone 17 Pro. Además, es un color que aporta un aire fresco y dinámico en una línea de productos que históricamente se ha caracterizado por su elegancia y sobriedad”.