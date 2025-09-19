La empresa sorprendió al lanzar su modelo premium de celular con un tono inédito hasta ahora. Las razones que van más allá de lo estético.

Por qué el iPhone 17 Pro es naranja: la explicación de Apple sobre la elección de este color particular

En uno de los eventos más esperados del año en el mundo de la tecnología, Apple presentó la nueva serie iPhone 17 , que incluyó su primer teléfono ultradelgado , denominado iPhone Air . Sin embargo, esta no fue la única sorpresa. Entre las novedades más llamativas estuvo el lanzamiento de los modelos iPhone 17 Pro en color naranja , algo inédito hasta ahora.

Desde la propia empresa de la “manzanita mordida” salieron a aclarar a qué se debió este cambio en su línea premium, apuesta que no es solo estética, sino también tecnológica y estratégica.

Históricamente, la línea Pro se caracterizó por una paleta de colores más tradicional , como negro, plata y algunas gamas de azules y verdes. Pero ahora suma el “Cosmic Orange” , obedeciendo un pedido de los usuarios , quienes buscan tonos menos formales y más expresivos, similares a los modelos estándar, donde suelen lanzarse ediciones especiales con colores vibrantes y juveniles.

“Durante años, los clientes Pro nos decían: ‘La otra parte de la línea tiene todos los colores divertidos y nosotros no. ¿Quieren un color divertido? Aquí tienen, Cosmic Orange, baby”, argumentó Greg Joswiak, jefe de marketing global de Apple. En una charla exclusiva con Techrada, reveló que la innovación en el diseño fue propuesta por los responsables del proyecto y tuvo una aceptación inmediata. “Nos lo mostraron y pensamos: sí, esto es alucinante”, precisó.

iphone3 El iPhone Pro 17, en su flamante color "Cosmic Orange".

Joswiak remarcó que “el color naranja simboliza energía, creatividad y entusiasmo, cualidades que queremos que nuestros usuarios experimenten al usar el iPhone 17 Pro. Además, es un color que aporta un aire fresco y dinámico en una línea de productos que históricamente se ha caracterizado por su elegancia y sobriedad”.

Otra controversia relacionada con los colores es que el iPhone 17 Pro no estará disponible en negro o “Space Black”, uno de los tonos más elegidos por su elegancia y sobriedad. En ese sentido, el jefe de marketing remarcó que aún tienen tonalidades oscuras, “como el Deep Blue, que es precioso”. Además, recordó que el “clásico Silver” permanece disponible como alternativa.

El iPhone 17 Pro naranja, un cambio mucho más que estético

El cambio de color también estuvo acompañado de una modificación en los materiales. Los modelos Pro anteriores estaban hechos con titanio, mientras que el nuevo modelo del iPhone 17 introduce un unibody de aluminio de la serie aeroespacial 7000, con acabado anodizado.

De acuerdo a los responsables del smartphone de Apple, el aluminio anodizado permite una gama de colores más amplia y acabados más intensos que los logrados con titanio. Además, mejora aspectos prácticos como el peso del equipo, la disipación de calor y la eficiencia en la manufactura.

iphone El iPhone Pro 17 estará en naranja, pero no se hará en color negro.

Esta innovación técnica resultó esencial para el desarrollo de la nueva propuesta cromática, respondiendo a una estrategia deliberada de Apple para separar visualmente sus modelos premium de los estándar, así como para refrescar su imagen en un mercado cada vez más competitivo.

Las principales características de toda la línea del iPhone 17

La nueva línea de smartphones de Apple incluye varias versiones que mantienen el compromiso de la marca con la innovación, el rendimiento y la sostenibilidad:

iPhone 17: la opción base de la línea, con pantalla Super Retina XDR, procesador A16 Bionic, cámaras mejoradas y durabilidad reforzada. Disponible en varios colores, incluido el nuevo naranja en el modelo Pro.

la opción base de la línea, con pantalla Super Retina XDR, procesador A16 Bionic, cámaras mejoradas y durabilidad reforzada. Disponible en varios colores, incluido el nuevo naranja en el modelo Pro. iPhone 17 Plus: con una pantalla más grande, manteniendo todas las mejoras en rendimiento y cámaras, ideal para quienes buscan mayor tamaño de pantalla sin sacrificar la portabilidad.

con una pantalla más grande, manteniendo todas las mejoras en rendimiento y cámaras, ideal para quienes buscan mayor tamaño de pantalla sin sacrificar la portabilidad. iPhone 17 Pro : la versión más potente de la línea, con el nuevo chip A17 Pro, una cámara Pro con mejoras en fotografía nocturna y zoom, además de una estructura de titanio que reduce peso y aumenta resistencia.

: la versión más potente de la línea, con el nuevo chip A17 Pro, una cámara Pro con mejoras en fotografía nocturna y zoom, además de una estructura de titanio que reduce peso y aumenta resistencia. iPhone 17 Pro Max: la edición de tamaño más grande, con una capacidad de batería aún mayor y una pantalla de 6.7 pulgadas, ideal para usuarios que requieren la máxima potencia y visualización.

Entre las novedades notables de esta línea se encuentra también la integración de un sistema de cámaras mejorado, con capacidades de fotografía en condiciones de baja luz, grabación en 8K, y funciones de inteligencia artificial que optimizan la calidad de imagen y vídeo.