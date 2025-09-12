iPhone Air: cuándo llega a la Argentina y cuánto costará en pesos el iPhone más fino jamás creado

En este artículo, te contamos cuándo desembarcará en la Argentina el nuevo “tanque” de Apple : el iPhone Air . Y la pregunta del millón: ¿cuánto costará en pesos ?

Recientemente, Apple presentó los nuevos modelos de iPhone: iPhone 17, iPhone 17 Air , iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, todos ellos equipados con el potente chip A19 y el nuevo sistema operativo iOS 26. ¿Cuándo desembarcará en la Argentina el iPhone Air , el nuevo “tanque” de Apple ? ¿Cuánto costará en pesos ?

Desde MacStation –el Apple Premium Reseller mas grande de la Argentina - resaltaron que, luego del anuncio del Apple , estará en condiciones de ofrecer el iPhone 17 en la Argentina en tiempo récord.

El iPhone Air desembarcaría en la Argentina a finales de octubre o a principios de noviembre de 2025. Su precio sería de aproximadamente 2 millones y medio de pesos.

A fines de octubre de 2025 el modelo base del iPhone 17 ya estará disponible en la Argentina, con un precio en torno a $1.900.000. “Esto significa que, por primera vez en mucho tiempo, los argentinos podrán acceder al iPhone a un valor cercano al de Estados Unidos, pero con la ventaja de contar con la asistencia y el soporte oficial en el país”, precisó Alejandro Goldín, gerente general de Maximstore.

A continuación, ofrecemos un detalle con los precios de los distintos modelos de iPhone 17:

En Estados Unidos:

iPhone 17: USD 799.

iPhone Air : USD 999.

: USD 999. iPhone 17 Pro: USD 1.099.

iPhone 17 Pro Max: USD 1.199.

En la Argentina:

iPhone 17 (256 GB): $1,8-1,9 millones.

iPhone Air : $2,50 millones.

: $2,50 millones. iPhone 17 Pro: $2,8 millones.

iPhone 17 Pro Max: $2,95 millones.

Cabe destacar que los precios estimados para los distintos modelos de iPhone 17 en la Argentina incluyen impuestos. En mayo de 2025, el Gobierno Nacional redujo el pago de aranceles de impuestos para la importación de teléfonos celulares. Hasta entonces, el tributo correspondiente a los aranceles de importación de los teléfonos celulares era de un 16 por ciento. Según lo informó el Gobierno Nacional, ese arancel se redujo a la mitad (8%) a partir de la publicación de aquel Decreto, y el 8% restante se eliminará el 15 de enero de 2026.

Por otra parte, cabe reseñar que en la actualidad, amén de los modelos lanzados recientemente por Apple, existen 42 modelos de iPhone. Entre ellos, pueden mencionarse el 13 Pro, 13 Pro Max, SE 3ª generación, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max y 16e.

En relación al flamante iPhone Air, los especialistas coinciden en señalar que estos nuevos dispositivos marcan un hito en rendimiento, rapidez y velocidad, diseñados para maximizar la productividad y la proactividad en cada tarea. Conjugan potencia, eficiencia y durabilidad con un diseño elegante y resistente, sumando la mejor protección y privacidad de datos. Además, la resolución y frecuencia de pantalla alcanzan nuevos estándares visuales.