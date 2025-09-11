Los memes no perdonan: presentaron el iPhone 17 y estallaron las redes

El último modelo se vuelve tendencia por la creatividad de los usuarios que lo critican con sarcasmo.

Apple presentó el nuevo iPhone 17 , generando reacciones mixtas entre los seguidores, entre humor, críticas y comentarios sobre el precio.

Apple presentó su nueva línea de iPhone , y como cada año la atención se centró en el modelo estrella que en esta ocasión se trata del iPhone 17. La noticia provocó un verdadero aluvión de comentarios en redes sociales, donde usuarios se volcaron al humor y al sarcasmo más que a la emoción.

Los memes sobre el nuevo dispositivo se multiplicaron en minutos, dejando en evidencia que la recepción no fue del todo positiva.

Desde el primer anuncio, la plataforma X se inundó de publicaciones sobre el iPhone 17 . Los usuarios hicieron hincapié en distintos aspectos del teléfono, desde la resistencia del equipo hasta el diseño. Algunos memes destacaron que, como sus predecesores, el dispositivo necesitará cuidados especiales para no dañarse con caídas, algo que ya se ha convertido en un chiste recurrente entre los seguidores de Apple.

iPHONE 17 El iPhone 17 se convirtió en tendencia en redes sociales, donde los usuarios compartieron memes sobre su diseño y funciones.

Otros comentarios se burlaron del diseño repetitivo, ya que el iPhone 17 mantiene muchas características de versiones anteriores. La idea de que todas las ediciones nuevas sean prácticamente iguales generó comparaciones cómicas y una lluvia de ilustraciones digitales. En cada meme, la creatividad de los usuarios se combina con la crítica directa al marketing de la empresa.

Debates y opiniones divididas

Más allá del humor, el lanzamiento provocó debates sobre la innovación tecnológica de Apple. Algunos usuarios cuestionan si las mejoras anunciadas realmente justifican la compra de un nuevo modelo, mientras que otros destacan la potencia del procesador y la cámara, que Apple presentó como sus grandes avances.

Embed reason of orange color iPhone 17 pic.twitter.com/DGVccH5x0m — Sajcasm (@sajcasm_) September 10, 2025

Aún así, los comentarios irónicos dominan la conversación. Se publicaron memes sobre la batería, el precio y la compatibilidad con accesorios anteriores. La mayoría juega con la idea de que, pese a los cambios menores, la experiencia del usuario será muy similar a la de versiones anteriores, lo que provoca un contraste entre expectativa y realidad.

iphone meme

En este contexto, los memes funcionan como herramientas de crítica social y tecnológica, mostrando que los consumidores no reciben cada lanzamiento de manera pasiva. La creatividad en las publicaciones demuestra también el rol de las redes como espacios de expresión rápida y humorística.

Entre diversión y marketing

Apple continúa utilizando estrategias de marketing masivo para mantener la atención de sus seguidores y generar expectación sobre cada lanzamiento. Sin embargo, la reacción en redes indica que los usuarios interpretan estos anuncios con un ojo crítico y con un fuerte componente humorístico.

Embed ¡No! ¡No se dejen engañar! El iphone 17 será el mismo tonto #iPhone pero con las cámaras acomodadas diferente. ¡Sigue siendo el mismo teléfono de hace 4 años! #AppleEvent pic.twitter.com/aNQGG42lZo — Simpsonito (@SoySimpsonito) September 9, 2025

El iPhone 17 se convirtió en tendencia no solo por sus características técnicas, sino por la cantidad de memes que generó en cuestión de horas. Desde bromas sobre la fragilidad del dispositivo hasta comentarios sobre el diseño casi idéntico a modelos anteriores, la presentación del teléfono quedó marcada por la viralidad y la participación activa del público.

Embed Apple anunció hoy su nuevo y revolucionario iPhone 17. pic.twitter.com/FuuH4oGvd0 — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) September 9, 2025

Al mismo tiempo, los expertos en tecnología destacan que, más allá de los memes, el dispositivo mantiene mejoras que podrían interesar a usuarios exigentes, especialmente en fotografía, velocidad de procesamiento y funciones de conectividad. Aun así, el impacto mediático principal se centra en la reacción humorística de la comunidad digital, que convierte cada lanzamiento en un fenómeno de conversación global y local.

iphone 17

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/josedixjimenez/status/1965469258961617023?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1965469258961617023%7Ctwgr%5E6e9698e9b42159e938336f0b69b8d7025ff0117f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Flifestyle%2Fen-las-redes%2Flos-mejores-memes-por-el-lanzamiento-del-nuevo-iphone-17-nid09092025%2F&partner=&hide_thread=false Viendo como el iPhone 17 es igual al 16 y al 15 y al 14 y al 13 y al 12 por fuera y los upgrades son al chip y la cámara



Seguro el PRO va a tener 4 cámaras y más duración de batería pic.twitter.com/NlDUljgxfI — TED LASSO (@josedixjimenez) September 9, 2025