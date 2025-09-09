Impresionante: este es el teléfono celular más caro del mundo y tiene estas características

Tiene más de 10 años y técnicamente está por debajo de modelos actuales. Sin embargo, su diseño lo hace único.

En el mercado de los teléfonos celulares, el precio no siempre está vinculado a la modernidad y a la innovación . De hecho, el smartphone más caro del mundo tiene más de 10 años de antigüedad y no se destaca por sus características técnicas. Su exorbitante valor se basa en su diseño único , los materiales excepcionales y la exclusividad .

El modelo en cuestión es el Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition , un móvil presentado en 2014 por Falcon , una empresa estadounidense especializada en la personalización de dispositivos electrónicos de alta gama. Su precio trepa hasta los 48,5 millones de dólares.

Lo que hace tan especial al Falcon Supernova iPhone 6 son sus materiales. Básicamente, su cuerpo está hecho de oro de 24 quilates , algo que le da un aspecto brillante y lujoso . Pero a la vez cuenta con un complemento que eleva aún más su valor: un diamante rosa de 7,4 quilates incrustado en su parte trasera, justo debajo del logo de Apple .

celular Este modelo de iPhone viene con un diamante incrustado en su parte trasera.

De acuerdo al medio especializado Vertu, cada teléfono está hecho a mano y se tarda hasta 10 semanas en terminarse, cuidando cada detalle para que sea perfecto. Además, el comprador puede personalizarlo con grabaciones o decoraciones adicionales, por lo que no hay modelos iguales.

Esta pieza, que mezcla tecnología con lo mejor de la joyería, también se destaca por su resistencia. El cuerpo de oro es duradero y el diamante está colocado de forma segura para soportar el uso diario.

Aunque no se trata de un modelo oficial de Apple, Falcon se asoció con la empresa fundada por Steve Jobs para personalizar los aparatos y enviarlos directamente a sus clientes, entre los que se destacan jefes de Estado, artistas reconocidos, empresarios millonarios y hasta miembros de la realeza.

Cuáles son las características del Falcon SuperNova

Más allá de su impactante precio, el celular cuenta con las características del iPhone 6 e iPhone 6 Plus, la línea de Apple lanzada en septiembre de 2014 con capacidad de almacenamiento de 128 GB y pantallas de 4.7 y 5.5 pulgadas.

celular2 El Falcon SuperNova cuesta 48,5 millones de dólares.

Cuenta, además, con una única cámara trasera de 8 megapíxeles, algo que podría parecer modesto en comparación con teléfonos más actuales. Sin embargo, está optimizada para condiciones de poca luz, lo que garantiza una calidad fotográfica excepcional. La cámara frontal de 1,2 megapíxeles es suficiente para selfies y videollamadas.

Los usuarios pueden elegir entre dos modelos: oro rosa y platino, siendo el primero la opción más popular debido a su deslumbrante apariencia. Los modelos están desbloqueados y se pueden usar en cualquier red.

Quién habría comprado el primer Falcon SuperNova

Como suele ocurrir con artículos millonarios como joyería u obras de arte, Falcon mantuvo en estricta confidencialidad las identidades de los compradores de su lujoso celular. Sin embargo, trascendió el nombre de una de sus clientes: la empresaria y filántropa Nita Ambani, una de las mujeres más poderosas de India.

nita La empresaria y filántropa Nita Ambani.

Nacida en 1964 en una familia de clase media de Bombay, Nita es la esposa de Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia y director de Reliance Industries Limited, una firma con intereses en petróleo, gas, moda, telecomunicaciones y comercio minorista. Se estima que su fortuna personal asciende a la asombrosa cifra de 115.000 millones de dólares, siendo la novena más grande del mundo.

Nita Ambani dirige la Fundación Reliance, la rama social de la empresa de su marido que colabora con diversos proyectos en India. También es conocida por ser propietaria de un equipo de cricket de la Premier League de India y miembro del Comité Olímpico Internacional.

Este año, medios locales reportaron que sería la presidenta del nuevo grupo de comunicaciones que nació de la fusión de la filial india de Disney con la división de medios de Reliance Industries, con un valor de unos 8.500 millones de dólares.