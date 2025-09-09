Pasar tiempo en el baño con el celular: implicaciones para tu salud que debes conocer

Esta práctica que ya se convirtió en algo habitual para muchas personas, puede traer problemas de salud. De qué se trata.

Pasar tiempo en el baño con el celular se convirtió para muchos en una práctica cotidiana. Esos minutos representan una oportunidad para leer noticias, revisar redes sociales, jugar o ver videos de YouTube o TikTok. Pero lo que parece un hábito inofensivo, incluso entretenido, podría generar consecuencias negativas para la salud.

En especial aumenta el riesgo de hemorroides , una patología frecuente que afecta al 5% de la población y que se calcula que la mitad de las personas presentará algún síntoma a lo largo de su vida .

Aunque se piensa que la causa de las hemorroides es solo el estrés intestinal o la dieta , expertos destacan que los hábitos cotidianos, como permanecer demasiado tiempo sentado en el inodoro mientras se usa el celular, pueden ser determinantes en su aparición o agravamiento.

Un hábito que eleva el riesgo

Entre los factores que aumentan la probabilidad de sufrir hemorroides se encuentran el estreñimiento, el esfuerzo prolongado durante la evacuación, la alimentación deficiente, los ritmos intestinales irregulares, el embarazo, la postura prolongada, la edad, la herencia genética, ciertas anomalías en el esfínter interno y, de manera destacada, pasar demasiado tiempo sentado en el inodoro.

baño2 Revisar el celular mientras defecás puede generar dolor, irritación y molestias en la zona anal .

Quienes combinan estos factores con el uso del celular dentro del baño prolongan la duración de la evacuación, aumentando la presión sobre las venas del recto y el ano. Esta presión prolongada puede derivar en hemorroides internas o externas y, en los casos existentes, intensificar el dolor, la inflamación o el sangrado. Además, prolongar la estadía en el baño genera fatiga muscular en la zona pélvica y puede afectar el correcto funcionamiento intestinal con el tiempo.

Lo que confirma la ciencia

Un estudio reciente del Centro Médico Beth Israel Deaconess, publicado en PLOS One, evaluó los hábitos defecatorios de 125 participantes mediante colonoscopias para detectar hemorroides. Los investigadores analizaron múltiples variables, incluyendo la práctica de ejercicio, la edad y la ingesta de fibra, descartando que estos factores fueran los responsables de los hallazgos.

El resultado mostró que quienes utilizaban el celular mientras estaban en el baño presentaban un 46% más de riesgo de hemorroides en comparación con quienes no lo usaban. Además, el tiempo que permanecían sentados en el inodoro era mucho mayor: el 37% de los usuarios de smartphones permanecía más de cinco minutos, frente a solo el 7,1% de quienes no lo usaban. Leer noticias, interactuar en redes sociales o ver videos resultó ser la actividad principal durante estas prolongadas sesiones.

Los científicos explican que la razón de este efecto adverso es simple: el contacto prolongado con el asiento aumenta la presión sobre las venas rectales, facilitando la aparición de hemorroides o empeorando síntomas preexistentes. Por esta razón, limitar la duración de la evacuación es esencial para cuidar la salud anal.

hemorroides-mixtas

Consejos para prevenir hemorroides

Los especialistas coinciden en que el problema no radica únicamente en el celular, sino en todos los hábitos que prolongan la permanencia en el inodoro más allá del tiempo necesario. Mantener una postura adecuada, evitar esfuerzos prolongados y limitar la duración de la evacuación son medidas fundamentales.

Los autores del estudio refuerzan la recomendación de dejar el celular fuera del baño y no extender la visita más allá de unos minutos. También sugieren una dieta rica en fibra, hidratación adecuada y actividad física regular para mejorar la función intestinal. Consultar a un médico resulta esencial para quienes ya presentan síntomas, mientras que la adopción de estos hábitos puede reducir molestias y prevenir complicaciones a largo plazo.