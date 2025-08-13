El iPhone 17 Pro no será igual en todos los países: una filtración reveló que habrá 2 tipos de baterías y es por esta razón

Según trascendió, el modelo de iPhone 17 Pro presentará dos variantes de batería con diferentes capacidades . Todos los detalles a continuación sobre el nuevo teléfono de Apple .

El iPhone 17 Pro no será igual para todo el mundo: una filtración reveló que habrá 2 tipos de baterías y es por esta razón

En 2007, Apple Inc. lanzó el primer modelo de iPhone en Estados Unidos. Por entonces, la reconocida revista Time lo definió como el “invento del año”. Dieciocho años más tarde, Apple presentará el nuevo iPhone 17 Pro . Pero lo cierto es que este teléfono no será igual en todo el mundo. Y de acuerdo a una filtración en la información que atañe a su diseño, la batería del flamante iPhone presentará dos formatos distintos. ¿Por qué?

Actualmente, existen 42 modelos de iPhone . Entre ellos, pueden mencionarse a los más recientes: 13 Pro, 13 Pro Max, SE 3ª generación, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max y 16e.

El iPhone 17 Pro , próximo a salir al mercado, incluirá dos baterías diferentes: una de ellas se comercializará en los modelos que se venderán en Estados Unidos, en tanto que la otra se fabricará para el resto de los países del mundo.

Cabe resaltar que la batería es una pieza clave en cada iPhone. ¿Por qué? Aporta ni más ni menos que autonomía, rendimiento y gestión térmica. En Estados Unidos, Apple solo distribuye iPhones con eSIM desde hace años. En el resto del mundo, la corporación diseña los modelos de iPhone con la tarjeta física. Por este motivo es que la batería que destina a los modelos de iPhone para el resto del mundo es más pequeña.

Según trascendió, la batería del iPhone 17 Pro continuará la línea de sus modelos predecesores y también incluirá una carcasa de acero inoxidable, enfocada a mejorar la gestión térmica, algo que el iPhone 17 Pro potenciará aún más con su nueva cámara de vapor.

De acuerdo al sitio especializado Majin Bu, se filtraron dos imágenes que muestran dos baterías diferentes del iPhone 17 Pro. Allí se consigna también que ambas mantienen el diseño en forma de L, que se adapta a la nueva distribución interna, con la placa base posicionada horizontalmente en la parte superior. Es sabido que Apple aprovecha cada milímetro disponible, tal como pudo observarse en el desmontaje del iPhone 16 Pro, donde redujo el tamaño de la placa base para mejorar la ventilación.

A raíz de la optimización del espacio que persigue Apple, se pone especial énfasis en la bandeja SIM. Por ello la versión estadounidense es más ancha, puesto que no necesita reservar espacio para la bandeja SIM física. Al eliminar ese componente, Apple puede destinar esos milímetros extra a más capacidad de batería.

Por su parte, la versión que se lanzará del iPhone 17 Pro para el resto del mundo mantiene el espacio reservado para la SIM física, sacrificando algo de capacidad de batería, pero manteniendo la compatibilidad que estos países necesitan.

Una novedad interesante del iPhone 17 Pro pasará por la refrigeración por cámara de vapor, que llegará por primera vez en un iPhone. Todo ello apunta a conseguir un mejor desempeño del chip A19 Pro y su aumento de memoria RAM hasta los 12 GB. En septiembre de 2025, Apple promete –con la aparición del iPhone 17 Pro- uno de los modelos de iPhone más significativos de los últimos años.