La carta que dejó el hombre que mató a sus dos hijos y luego se suicidó: "Perdónenme"

El crimen ocurrió el domingo y luego del ataque, se quitó la vida. Las víctimas tenían 13 y 21 años, el mayor con una discapacidad.

Un brutal crimen familiar ocurrió en la ciudad de Posadas , capital de Misiones . Un hombre mató a sus hijos , hirió a su pareja embarazada de tres meses, a su cuñado y luego se suicidó . En las últimas horas, un vecino reveló que el autor de los asesinatos dejó una supuesta carta antes del feroz ataque.

El barrio San Lorenzo fue testigo de este macabro crimen que tuvo lugar el pasado domingo. Aun así se descubrió este lunes luego de que la Policía del lugar fuera alertada por familiares que no podían comunicarse con ningún habitante de la vivienda.

Según detallaron medios locales, el escenario era escalofriante: un hombre de 48 años -identificado como José Ricardo Ferreyra - estaba colgado de un tirante del techo . A metros estaba el cuerpo de su hija de 13 años, Evelyn, y el de su hijo, Mariano, de 21, un joven con discapacidad motriz; ambos con heridas profundas en la zona del cuello.

casa crimen misiones

Pedro Telmo Cuella, vecino y amigo de la familia, expresó que cuando llegaron los efectivos al lugar, entraron por el fondo de su patio. "Puse un pallet contra el muro y ahí la Policía subió. Encontraron al esposo ahorcado, la esposa tirada y los dos chicos", detalló.

En medio de este escenario, el hombre reveló que alcanzó a ver una carta que habría dejado el agresor. "Yo vi la carta que dejó en el piso: 'Amo a todos, pero perdónenme', decía", dijo.

El vecino era cercano y amigo de José Ricardo Ferreyra, de 49 años, quien fue identificado como autor del crimen posterior a su suicidio. Cuella reveló que "él era una buena persona conmigo, pero lo que pasaba dentro de la casa, uno no sabe".

Cómo ocurrió el crimen familiar que paralizó a Posadas

En medio de la conmoción y mientras la Justicia intenta determinar cómo se desató el horror, Julia, una de las hermanas del agresor y quien llamó a la Policía para advertir que no sabía nada de la familia, precisó cómo fueron los días previos al ataque y los motivos que la hicieron sospechar de un final trágico.

"El sábado, cerca de las 9, fue la última vez que hablé con Paola y la invité a ir al cumpleaños de mi nuera, para que ella no quedara sola", explicó y aclaró que vive a pocas casas de distancia de donde ocurrió el horror. Además, especificó que a su hermano lo vio por la tarde, cuando él le dijo que quería hablar con ella.

Según el informe forense preliminar, el homicida degolló a su hija de 13 años y casi decapitó a su hijo con discapacidad. Según fuentes judiciales, el ataque ocurrió entre 13 y 15 horas antes de que la policía llegara el lunes, cerca de las 7.

crimen posadas misiones

En el ataque también resultaron heridos Paola, esposa de Ferreyra, de 45 años, y Hugo Ríos, cuñado del homicida, de 43. Ambos continúan internados en el Hospital Ramón Madariaga con pronóstico reservado, recibiendo atención médica por lesiones cortantes en el cuello y la cabeza.