Volvió WhatsApp Web tras un caída del servicio a nivel global

Usuarios reportaron caídas desde las 14 de este miércoles en distintas partes del mundo. Recién se restableció unas cinco horas después.

Los usuarios del WhatsApp Web reportaron en la tarde de este miércoles caídas del servicio por unas cinco horas dado que se han visto impedidos de poder enviar o recibir mensajes. Las quejas se dieron a conocer a través de usuarios a nivel mundial.

Lo que parecía un problema de conexión local se transformó en reportes de falta del servicio aproximadamente desde las 14. No se puede abrir WhatsApp Web conectando un celular ni desde una PC ni desde una notebook. Lo paradójico es que para aquellos que ya lo tenían abierto, continuaron sin inconvenientes.

El sitio especializado Downdetector , que monitorea en tiempo real el funcionamiento de las principales plataformas digitales, registró un pico masivo de reportes de fallas pasadas las 15 .

image downdetector

Desde el sitio indicaron que este gráfico muestra una vista de las notificaciones de problemas enviadas en las últimas 24 horas en comparación con el volumen típico de notificaciones por hora del día.

Señalaron que los problemas más reportados, tienen que ver con el sitio web, que alcanza el 87% de los reportes. Luego con la aplicación, que representa el 10% de los problemas; y por la conexión con el servidor, que representa el 2% de los reportes.

No obstante, para aquellos que no puden conectarse a través de WhastApp Web, está la opción de la descarga de la aplicación en la PC, que en algunos casos lograron sortear el inconveniente. Será cuestión de probar.

Quejas en redes sociales

La caída del servicio desorientó a los usuarios, que en principio pensaron en su mayoría que la imposibilidad de conectarse se debía a un problema con el servicio de internet. Hasta que comprobaron que el alcance de afectación era a nivel global. Oficialmente, Meta, propietaria de la aplicación, no indicó la causa de este problema que fue subsanado a las cinco horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChuserMaster/status/1955721531792777661&partner=&hide_thread=false Borrando cookies y caché como un boludo y Whatsapp web no funciona. — Harry Haller (@ChuserMaster) August 13, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/israeladalla/status/1955717653412168133&partner=&hide_thread=false No, no son tus cookies. Se cayó WhatsApp Web. #WhatsApp pic.twitter.com/JbXQQqAODg — Israel Adalla (@israeladalla) August 13, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carmesiant/status/1952603566650048692&partner=&hide_thread=false se cayó whatsapp web y tuve que buscar aqui para ver si solo era problema mío o no pic.twitter.com/EJfF6kFGM9 — viki (@carmesiant) August 5, 2025