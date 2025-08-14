José Luis Espert, el primer candidato confirmado a diputado por La Libertad Avanza

El actual diputado será candidato de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Lo confirmó Sebastián Pareja, armador del partido y mano derecha de Karina Milei.

El diputado y Presidente Comisión de Presupuesto y Hacienda (HCDN), José Luis Espert , encabezará la lista de diputados en provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA).

Así l o confirmó el presidente bonaerense del espacio libertario , Sebastián Pareja, sobre cómo será la lista para las próximas elecciones de octubre.

En diálogo con radio Mitre, el principal armador político de LLA y mano derecha de Karina Milei, confirmó a quién irá en la cabeza de la lista. " José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional", expresó.

El legislador libertario será uno de los principales oradores en el acto inaugural de campaña que el espacio realizará este jueves en la ciudad de La Plata, donde se verá acompañado por otros candidatos provinciales que disputarán cargos en los comicios del 7 de septiembre.

Esta candidatura se mostraba asegurada desde el año pasado, cuando el presidente decía en público que era su cabeza de lista en la Provincia, territorio donde el economista busca expandirse con el objetivo de ser el sucesor de Axel Kicillof en la gobernación bonaerense.

Pareja no dio mayores detalles de cómo estará configurada la lista nacional, aunque dejó desprender que los diputados nacionales del PRO, Diego Santilli y Alejandro Finocchiaro, seguramente sean de la partida.

Milei Espert.jpg Javier Milei presentó a José Luis Espert como nuevo miembro de La Libertad Avanza.

Mientras el espacio libertario se posiciona con fuerza en la provincia, las diferencias dentro de la coalición opositora se siguen intensificando. Esteban Bullrich, uno de los referentes del PRO, rechazó de manera tajante el acuerdo entre su partido y La Libertad Avanza, al señalar que el espacio "no nos representa". Este rechazo pone en evidencia la creciente división interna dentro de la alianza opositora, sobre todo en un momento crucial de cara a las elecciones generales.

Espert es un diputado que tiene la particularidad de tener un nivel de conocimiento y un discurso que penetra en el electorado tanto por el clivaje de la inseguridad -utilizando seguidamente el término "cárcel o bala"- como por el económico, dada su cercanía ideológica con el Presidente.

El acuerdo de La Libertad Avanza y el PRO en provincia de Buenos Aires

Un mes atrás se logró un acuerdo político entre el espacio libertario y el partido que preside Mauricio Macri. En este sentido, durante una conferencia de prensa con Karina Milei a la cabeza, se reveló este acuerdo.

“Como presidente del Partido de LLA a nivel nacional quiero agradecer a todos los que están acá, quiero agradecer la grandeza que tuvieron cada uno de ellos para dejar sus intereses particulares de lado, para unir fuerza e ir contra el verdadero enemigo que es el kirchnerismo”, indicó la secretaria general de la Presidencia.

En este sentido, indicó que el espacio kirchnerista "está atrincherado" en PBA y que ahora "va a atener un enemigo mucho más fuerte" para combatirle. En el mismo sentido Pareja, el responsable de LLA, en provincia sentenció que esta alianza los enfrentará en "su último refugio".

"El futuro de la provincia de Buenos Aires es terminar con el populismo. En nosotros está la esperanza de recuperar el orden, la seguridad", expresó por su lado Ritondo, referente del PRO. "No queremos más kirchnerismo", señaló.