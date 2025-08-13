Entregaron certificados a más de 80 personas que participaron de las capacitaciones de formación laboral de CALF

Se entregaron certificados a más de 80 estudiantes. El acto se realizó en el Museo Nacional de Bellas Artes.

Una nueva edición de entrega de certificados a los alumnos y alumnas que finalizaron el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2025. En esta oportunidad, 84 estudiantes de los siete trayectos finalizaron los cursos de formación laboral gratuitos, los cuales tienen validez provincial y son emitidos por el Consejo Provincial de Educación.

El acto se llevó a cabo este lunes 11 del corriente en instalaciones del Museo Nacional de Bellas Artes , y contó con la presencia del Secretario General, Leonardo Ferreira junto a integrantes del Consejo de Administración, gerentes y subgerentes, responsables del Instituto Superior de Acción Cooperativa (ISAC), docentes y familiares de los alumnos quienes emocionados colmaron las instalaciones de auditorio.

Para las actuales autoridades de CALF, las capacitaciones de formación laboral gratuita significan una inversión social que tienen como objetivo generar herramientas que permitan desarrollar y planificar mejor las condiciones de empleabilidad y facilitar la inserción laboral .

CALF Capacitación gratuita (1)

Teniendo en cuenta la demanda de mano de obra del Neuquén que se viene, el ciclo de capacitaciones impulsado por el ISAC, está diseñado para ser accesible a todos, asegurando así la igualdad de condiciones y de adquisición de conocimiento sin importar su nivel educativo o experiencia laboral previa.

En ese sentido, Ferreira sostuvo que “realmente creo y siempre digo que la única herramienta y la más importante para el crecimiento de las personas es la educación. No hay otra manera de crecer, de buscar nuevos horizontes, si no es a través de esa herramienta tan, pero tan importante como es la educación”.

Ferreira destacó el trabajo desarrollado por el Consejo de Administración, encabezado por Marcelo Severini, donde “trabajamos con la misma responsabilidad y el mismo esfuerzo desde el 2016”. En esa línea valoró el equilibrio institucional, administrativo y económico que “es el que permite que podamos destinar una partida para seguir manteniendo las capacitaciones en el ISAC”.

CALF Capacitación gratuita (2)

Antes de finalizar el Secretario General agradeció al gobierno de la provincia como al municipio quienes de manera mancomunada colaboran con CALF para continuar acompañando el crecimiento exponencial de la ciudad.

Desde la Cooperativa no solo se busca mejorar la empleabilidad de los participantes, sino también contribuir a la reducción de la desigualdad económica, brindando un espacio donde cada individuo pueda desarrollar su potencial y alcanzar una mayor estabilidad laboral, lo cual le permite planificar y mejorar su condición de vida, tanto personal como familiar.

La capacitación tiene importantes efectos sociales. Los conocimientos y destrezas adquiridas por cada alumno no solo lo perfeccionan para trabajar, sino también le sirven en su vida particular y familiar. En este marco, se desdobló una serie de cursos abiertos y gratuitos, con un amplio y variado abanico de posibilidades, donde los vecinos pueden, en especial, los jóvenes, optar por el que más le conviene, en cuanto a horarios, distancias y expectativa laboral.

CALF Capacitación gratuita (3)

Desde 1977 cuando nació por aquel entonces el Instituto de Acción Cooperativa, las capacitaciones gratuitas fueron acompañadas por la comunidad debido a su prestigio y compromiso con la formación laboral de miles de jóvenes neuquinos.

Cursos de formación laboral gratuita