Sal en las brasas: la clave para un asado perfecto que pocos conocen

Expertos explican por qué este sencillo truco es infaltable en la parrilla. Todos los detalles.

En un país donde el asado es la comida nacional, a la hora de prepararlo, cada detalle cuenta. Más allá de la calidad de la carne o del corte elegido, hay técnicas del asador que pueden potenciar la experiencia y marcar la diferencia. Una de ellas es tan sencilla como eficaz.

Aunque la sal gruesa o entrefina es un condimento esencial para la carne, también cumple otras funciones sorprendentes en la parrilla.

Cuando pensamos en sal, la asociamos inmediatamente con sazonar la carne antes o durante la cocción. Sin embargo, este ingrediente también puede actuar directamente sobre las brasas para mejorar el resultado final del asado.

Los beneficios más destacados son:

-Reducción del humo excesivo

Cuando la grasa de la carne gotea sobre el carbón encendido, suele generar humo denso que puede impregnar la carne con un sabor demasiado fuerte o amargo. La sal, al caer sobre las brasas, absorbe parte de esa grasa, evitando que se queme en exceso y disminuyendo así la cantidad de humo.

asado.jpg

-Ayuda a estabilizar la temperatura

El calor constante es clave para una buena cocción. Al esparcir sal gruesa sobre las brasas, se prolonga su duración y se logra una temperatura más uniforme, lo que facilita que las piezas se cocinen de manera pareja, sin zonas quemadas o crudas.

Además de su rol en el sabor y la temperatura, la sal puede ayudar a sofocar pequeñas llamas que se generan cuando la grasa cae directamente sobre el fuego. Al cubrir el carbón, limita el oxígeno disponible y reduce la intensidad de las llamas sin apagar por completo las brasas.

En la cocina doméstica, también se utiliza para apagar incendios pequeños provocados por aceite caliente, ya que absorbe el aceite y corta la combustión.

Es importante tener en cuenta que la sal no es un sustituto de un extintor. No es efectiva para apagar incendios grandes y, en algunos casos, puede generar vapores peligrosos si se arroja sobre fuegos químicos o eléctricos. En la parrilla, su uso es seguro siempre que se limite a controlar el humo y pequeñas llamaradas.

El corte para el asado que es barato y sale siempre bien

El asado es mucho más que una comida en Argentina. Es sinónimo de encuentro de cualquier domingo familiar o con amigos. Sin embargo, el alto costo de la carne obligó a los argentinos a buscar alternativas posibles sin dejar de prender el fuego.

pechito de cerdo

El corte que se ha vuelto tendencia y ha ocupado un lugar en la parrilla de los argentinos es la que viene del cerdo. Se trata nada más y nada menos que del pechito con manta de cerdo que se consolidó como una opción accesible, sabrosa y cada vez más presente en los asados familiares.

Su corte es un equilibrio justo entre carne y grase y es ideal para asar lento y sin gastar demasiado dinero. Su textura jugosa y su sabor profundo seduce incluso a los paladares más fieles de la carne vacuna.

Los expertos aseguran que su cocción es lenta y constante y que es fácil de adobar o macerar con diferentes salsas convirtiéndolo en un elegido para la parrilla argentina.