Casi nadie lo sabe: esta es la forma correcta de guardar los huevos en la heladera

Es sabido que los huevos representan un alimento rico en proteínas y que en casi todas sus preparaciones son muy digestivos. Además, también son ricos en vitaminas (no incluyen vitamina C ) y de minerales esenciales. En esta nota, te acercamos algunos tips casi desconocidos. ¿Cuál es la forma correcta de guardar los huevos en la heladera ?

Según los especialistas en temas vinculados a la salud, el consumo de huevos es especialmente conveniente para las mujeres embarazadas, puesto que poseen colina, que facilita el desarrollo del sistema nervioso central del embrión y del feto.

La forma correcta de guardar los huevos en la heladera es no lavarlos y mantenerlos en su cartón original, puesto que ello ayuda a conservar la temperatura estable y evita que absorban olores de otros alimentos.

De acuerdo a un informe del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de Estados Unidos (FSIS), las autoridades sanitarias locales señalan que no es recomendable lavar los huevos si los vamos a guardar en la heladera. “La cáscara del huevo es porosa, y si se moja y no se seca bien, se convierte en terreno fértil para hongos y bacterias”, afirmaron desde el área de bromatología del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). ¿Por qué conservar los huevos en su cartón original en la heladera? Los especialistas aseguran que ello contribuye a conservar la temperatura estable y a evitar que absorban olores de otros alimentos.

Otro de los motivos por el que los huevos no deben lavarse antes de guardarlos en la heladera radica en que estos llegan a nuestro hogar con una capa natural llamada cutícula, que actúa como un escudo invisible contra bacterias peligrosas, como la Salmonella. Si esa capa se elimina, por agua fría, a presión o detergente, se abre la puerta para que los microbios entren por los poros de la cáscara. Por ello es que en países como la Argentina los huevos se comercializan sin lavar, con el objetivo de que esa capa protectora natural se mantenga intacta. Ello no sucede en Estados Unidos, país en el que sí se lavan antes de salir a la venta y se los conserva refrigerados desde el primer momento.

¿En qué caso deberían lavarse los huevos? Los especialistas señalan que esto debe hacerse sólo si estos presentan suciedad visible o restos del nido. Si se diera esta circunstancia, es conveniente lavarlos justo antes de usarlos. Ojo: hacerlo con agua tibia (no fría), frotando suavemente y secándolos con papel descartable. Otro dato importante: nunca hay que lavarlos y guardarlos en la heladera o mucho menos sumergirlos en agua o dejarlos húmedos.

Cabe recordar que, por norma general, los huevos deben mantenerse en sitios refrigerados. Según los expertos, un huevo se estropea al mismo ritmo en un día si se coloca a temperatura ambiente que en un refrigerador durante cuatro días. Por otra parte, cabe subrayar que los huevos pueden congelarse durante varios meses.