Irrisoria multa para un ginecólogo que usaba lentes con cámara para grabar en la consulta de una paciente

Además, la mujer denunció al profesional por realizarle contactos físicos indebidos, sin otro auxiliar y con expresiones inapropiadas. Se refería a ella como "nenita" y en un momento le dijo que "tenía los ovarios de una pendeja".

Un ginecólogo recibió una multa de menos de un millón de pesos por la Justicia de Córdoba tras haber sido acusado de usar anteojos con capacidad para filmar durante una consulta con una paciente. La sentencia del juez José Milton Peralta indica que el médico deberá concurrir de manera obligatoria a un curso educativo sobre género.

El Juzgado de Control y Faltas N°7 de la ciudad de Córdoba revocó la absolución dictada por la Unidad Contravencional de Género y resolvió: "Declararlo como autor responsable de la infracción contravencional 'maltrato agravado por cometerse por razones de género´ (art. 65 y 66 inc. c del CCC) e imponer en concepto de sanción, una multa de pesos novecientos mil ($900.000) y la instrucción especial de concurrir a un curso educativo sobre género, a esos fines corresponde oficiar al Centro Integral de Varones de la provincia de Córdoba (arts. 22, 29 y 43 del CCC)".

De acuerdo a la información suministrada por la Justicia de esa provincia, los hechos ocurrieron durante una consulta sobre la crioconservación de óvulos. La paciente denunció al profesional por haberle efectuado contactos físicos indebidos, atenderla sin un auxiliar médico, dirigirse a ella con expresiones inapropiadas como así también utilizar lentes con capacidad para captar imágenes y filmar sin informarle sobre estas características.

¿Hubo abuso?

El magistrado consideró que no existían pruebas suficientes sobre los contactos físicos inadecuados y que no existía un deber jurídico de contar con un médico auxiliar en la sala. Sin embargo, tuvo por acreditado que el profesional utilizó anteojos Ray-Ban Meta durante la consulta, aunque no se probó que hubiera obtenido imágenes. También consideró probado que se dirigió a la paciente como “nena” y “nenita”, además de manifestarle “tenés los ovarios de una pendeja”.

Peralta entendió que estas expresiones, pronunciadas en una consulta vinculada con la salud reproductiva, resultaron infantilizantes y descalificantes. Asimismo, consideró que el uso no informado de anteojos con capacidad para captar imágenes, durante una práctica que comprometía la intimidad de la paciente, era una circunstancia apta para generar inseguridad, aunque nunca hubieran sido encendidos.

Para el juez, ambas conductas, valoradas en conjunto, vulneraron las pautas de respeto, confianza y seguridad propias del acto médico. Para fundamentar su decisión, recurrió a la Ley 26.529 de Derechos del Paciente y al Código de Ética de la Asociación Médica Argentina, que contemplan el derecho a recibir un trato digno y respetuoso, así como el resguardo de la intimidad y la dignidad humana.

Ademas, consideró configurada la agravante por razones de género. Por estos motivos, concluyó que la conducta configuraba la infracción contravencional de maltrato agravado por cometerse por razones de género.