La imputación contra Facundo Moyano se da luego de que se investigara un posible encuentro con Candela Arizaga en un hotel porteño.

Se complica la situación judicial para Facundo Moyano: la Fiscalía avanzó con una nueva imputación

La Justicia avanzó con una nueva imputación contra el sindicalista y exdiputado Facundo Moyano a partir de un episodio que había sido denunciado días atrás y que, en un primer momento, no había podido ser confirmado. La Fiscalía ahora considera que existen elementos para investigar un posible incumplimiento de las restricciones judiciales que pesan sobre él.

La nueva acusación surgió por el supuesto encuentro con Candela Arizaga, pese a la prohibición de acercamiento y contacto que fue establecida en el marco de la causa en la que Moyano es investigado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Según fuentes judiciales, el presunto encuentro habría ocurrido en un hotel del centro porteño .

Esta semana, un informe de la Policía Judicial señaló que no había sido posible determinar que Arizaga hubiera estado en el alojamiento durante los días en que Moyano permaneció allí. Sin embargo, la Fiscalía incorporó el episodio a la investigación y avanzó con la imputación por desobediencia.

Qué pasó en el hotel

De acuerdo con la información incorporada al expediente, Moyano estuvo alojado entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre en el Aira Apart Hotel Buenos Aires, ubicado sobre la avenida Belgrano al 500. Durante su estadía ocupó la habitación 603.

La sospecha sobre un posible encuentro con Arizaga surgió a partir de una publicación en redes sociales en la que la modelo habría mostrado una habitación con características similares a las del establecimiento. A partir de esa denuncia, la Fiscalía dispuso distintas medidas para intentar reconstruir lo ocurrido.

El martes 15 de septiembre, personal del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad se presentó en el hotel. Una empleada entregó voluntariamente el sistema de grabación de las cámaras de seguridad, que luego fue trasladado para ser analizado por personal especializado.

En ese primer análisis no aparecieron registros que mostraran a Arizaga dentro del hotel durante la estadía de Moyano. Tampoco se había podido establecer, mediante fuentes abiertas, la fecha en la que supuestamente se habría producido el encuentro.

La restricción que debía cumplir Moyano

La prohibición de acercamiento había sido dictada luego del episodio ocurrido el 4 de agosto, cuando Arizaga salió del edificio donde residía Moyano y fue encontrada corriendo por la zona de Barrancas de Belgrano. A partir de ese hecho se inició una investigación por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Entre las medidas establecidas se encuentra una prohibición de acercamiento de al menos 300 metros y la imposibilidad de mantener contacto con Arizaga por cualquier medio: personal, telefónico, digital, electrónico, redes sociales o a través de terceras personas.

Facundo Moyano es investigado por un presunto incumplimiento de la perimetral que le impide acercarse a Candela Arizaga.

La Fiscalía sostiene ahora que, si se confirma que Moyano efectivamente se encontró con Arizaga durante su estadía en el hotel, el episodio podría constituir un incumplimiento de las medidas judiciales y configurar el delito de desobediencia.

En los últimos días, la defensa de Moyano solicitó que se levanten las restricciones que pesan sobre el sindicalista. El pedido se conoce en medio de un nuevo escenario judicial para el exdiputado, luego de que sus anteriores abogados dejaran de representarlo.