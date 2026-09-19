Presupuesto 2027: en el año electoral las provincias recibirán más recursos

Se debe a que el gobierno espera una fuerte recuperación de la recaudación del IVA y el Impuesto a las Ganancias.

Si se cumplieran las proyecciones del Presupuesto 2027, las provincias van a salir beneficiadas en el año electoral . Se prevé una mayor recuperación de los impuestos coparticipables, lo que hará que los recursos para los gobiernos subnacionales crezcan más que los que quedan exclusivamente para la nación.

Según el análisis realizado por e l Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) en base al proyecto oficial, la recaudación tributaria destinada a las provincias y CABA e xhibirá un incremento real del 7,3% en 2027 en comparación con el cierre estimado para 2026.

Las proyecciones anticipan un escenario favorable para las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) impulsadas por la recuperación del consumo y de la actividad económica, las transferencias coparticipables superarán en dinamismo a los recursos asignados a la administración central.

Este crecimiento superará significativamente al de la masa tributaria retenida por el Gobierno Nacional, que se expandirá a un ritmo del 5% real. De esta forma, el conjunto de la recaudación tributaria nacional alcanzará un aumento del 5,7% real, traccionado en mayor medida por el componente coparticipable.

IVA y Ganancias: Los dos motores de la masa coparticipable

La razón fundamental detrás de esta mejora en la distribución federal radica en la performance de los tributos de mayor peso en la masa coparticipable. En el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA Neto) se proyecta un crecimiento real del 6% para 2027, hasta los $98,47 billones corrientes. Este tributo representará el 32% del incremento real total que registrarán todos los impuestos con saldo positivo durante el año próximo.

En el Impuesto a las Ganancias habrá un incremento del 7,9% real hasta $69,26 billones corrientes. El tributo aportará el 29% del incremento real global de la recaudación proyectada.

El IARAF indica que sumados, el IVA y Ganancias explicarán más del 60% de la expansión tributaria real de 2027, lo que beneficia de manera directa e inmediata a las arcas provinciales.

Cambio de escenario respecto del 2026

El escenario que proyecta para 2027 el gobierno marca un cambio respecto del comportamiento fiscal proyectado para el cierre de 2026. Según el IARAF, este año la recaudación destinada a Provincias y CABA terminará prácticamente estancada, con una leve variación real del 0,1% respecto a 2025 como resultado de una caída del 1,3% en el periodo enero-agosto y un repunte proyectado del 3,2% para el tramo septiembre-diciembre.