Cómo fue el primer gol de Messi tras la muerte de su padre: una dedicatoria más que especial

El '10' convirtió un golazo en el partido de Inter Miami ante Philadelphia Union por la Major League Soccer (MLS). El festejo especial del capitán.

Lionel Messi volvió a sumar minutos con el Inter Miami tras la muerte de su padre Jorge y anotó un tanto para aportarle al equipo un tanto que no alcanzó para superar a Philadelphia Union en el empate 2-2. El capitán volvió a convertirse en el líder de un equipo que todavía no arranca y le cuesta.

Corrían los 24 minutos de la primera etapa y el marcador dejaba en claro que el partido estaba igualado 1-1. A partir de ese minuto, apareció el astro para marcar y sacar diferencias. Entró al área rival por la derecha, recibió el balón, y cuando salieron a presionarlo, recortó dos veces para su izquierda, es decir el centro del área, y en un movimiento corto terminó definiendo al segundo palo, dejando en claro que su calidad le permite marcar cuando la jugada la situación parece compleja.

Esta vez, el festejo que hizo durante su carrera profesional tuvo una dedicatoria más. No solo fue dirigido a su abuela, sino que ahora la dedicatoria tuvo como receptor a su padre. Lejos del llanto, Messi esbozó una sonrisa y rápidamente le marcó algunas correcciones en el juego a sus compañeros.

¡CON DEDICATORIA HASTA EL CIELO!



Primer gol de Messi desde el fallecimiento de su padre



Cortesía: MLS en Apple pic.twitter.com/JKPLM9jVeS — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 20, 2026

"Si Argentina llegó a la final fue gracias a Messi": la sentencia de un español sobre la Selección en el Mundial

La Selección argentina caminó al ritmo de Lionel Messi en el Mundial 2026, que no hizo notar sus 39 años y tampoco dejó dudas en medio de un momento complejo a nivel emocional por el momento que atravesaba su padre Jorge, quien murió semanas posteriores al certamen. El mundo se deshizo en elogios para el astro rosarino por lo exhibido en el campo de juego.

A un mes de la final del certamen ecuménico, siguen apareciendo elogios para el capitán del seleccionado argentino y cierta crítica para quien defendía el título conseguido en el 2022. En las última horas un histórico exjugador español fue contundente con sus palabras.

El elogio para Messi y la crítica a la albiceleste

"Leo, mucha fuerza, mucho ánimo. Se lo he dicho en privado. Toda la gente que le queremos estamos con él y su familia", comenzó diciendo en una ronda de prensa con múltiples medios que organizó la cadena ESPN.

Luego, se metió de lleno en el rendimiento de Messi y el seleccionado: "Me parece increíble lo que ha hecho con 39 años. Es el líder absoluto y, si Argentina llegó a la final, fue gracias a Messi, porque Argentina no fue muy regular. Pero en los últimos 30 minutos de cada partido Leo cogía responsabilidad, incluso en la final, donde España fue superior. Tuvieron ocasiones en los últimos minutos y fueron peligrosos", soltó.

Para cerrar, dijo: "Para mí es el mejor de la historia y un ejemplo para todos los jóvenes que empiezan".