Facundo Farías y Tomás Avilés fueron presentados en Inter Miami

Facundo Farías y Tomás Avilés fueron presentados esta mañana en el Inter Miami y no pudieron ocultar su alegría por poder compartir plantel y equipo con el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi . Mientras tanto, el equipo se prepara con vistas al partido de este martes por las semifinales de la Leagues Cup.

"No me lo esperaba, pero tampoco dudé en venir acá. Es una liga que hoy está siendo muy competitiva y va a mejorar muchísimo si siguen viniendo grandes jugadores. Me sedujo la idea de jugar con Messi", afirmó Farías procedente de Colón de Santa Fe, en la conferencia de prensa previa a su segunda práctica con el plantel que dirige Gerardo Martino.