Bombazo: Tagliafico es buscado por un gigante de Europa

El importante jugador de la Selección argentina, actualmente en el Olympique de Lyon, es pretendido por un club histórico del fútbol internacional. Cuál es la situación.

Nicolás Tagliafico aparece en la carpeta de un gigante de Europa para cambiar de club en este mercado de pases . Un club histórico del fútbol internacional habría hecho contactos informales para conocer detalles del jugador y saber a la perfección cual es la situación con el Olympique de Lyon , club que fue eliminado de la Champions League en los playoffs.

El interés existe y podría ser una opción viable entendiendo que su estilo de juego encaja a la perfección con el elenco que quiere quedarse con el jugador que fue clave en la obtención de la Copa del Mundo 2022 , y brilló en la final perdida ante España en la última edición del certamen, borrando por completo a Lamine Yamal .

Según trascendió, Taglia aparece en la carpeta de la Juventus , el gigante e histórico de Italia que busca reemplazante para Juan Cabal , quien podría salir a préstamo al Atalanta del mismo país.

Más allá de los trascendidos, no existiría aún una oferta formal sino que se trata de un acercamiento para empezar a sondear al jugador. Cabe recordar que el jugador finaliza su contrato con el club a mediados de 2027 y tiene un valor en el mercado bajo, entendiendo su rendimiento.

El Changuito Zeballos deja a Boca y se va a Italia

Finalmente, el habilidoso atacante de Boca se despedirá de sus compañeros para dar el salto al fútbol europeo tal como pretendía para seguir su carrera deportiva. En las últimas horas el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano contó en sus redes sociales las condiciones del acuerdo y el nuevo club en el que jugará el joven de 24 años.

"Acuerdo verbal para fichar a Exequiel Zeballos del Boca Juniors, ¡aquí vamos!", comenzó diciendo. A su vez, confirmó que el club al que llegará el Changuito "pagará una tarifa de traspaso de 4 millones de euros más una cláusula de venta del 40% para Boca Juniors, aceptada por el presidente (Juan Román) Riquelme esta noche. Zeballos, listo para someterse a pruebas médicas", afirmó.

Cuál es el club al que desembarcará

Luego del coqueteo con el Napoli de Italia que lo tenía en su lista de deseos pero quería sacarlo una vez que termine su contrato con el xeneize para evitar abonar la cláusula de rescisión, el Monza del mismo país aceleró y acordó todas las condiciones con el elenco de La Ribera para llevárselo.

Serie A side AC Monza reach verbal agreement to sign Exequiel Zeballos from Boca Juniors, here we go!



Monza will pay €4m transfer fee plus 45% sell-on clause for Boca Juniors, accepted by president Riquelme tonight.



Zeballos, set to undergo medical at Monza. pic.twitter.com/SSW9h1G3eH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

Tal como confirmó el periodista italiano, el jugador está a un paso de realizar la revisión médica y convertirse en nuevo jugador de la institución.