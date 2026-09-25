Neuquén cerró unos Juegos Suramericanos brillantes: diez medallas y tres campeones

Los representantes provinciales terminaron su participación con tres oros, una plata y seis bronces en ocho disciplinas diferentes.

Los deportistas de Neuquén cerraron una actuación sobresaliente en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . Al término de la jornada del viernes 25 de septiembre, la representación provincial acumuló 10 medallas: tres de oro, una de plata y seis de bronce , con presencia en el podio en ocho disciplinas diferentes.

Además, ya no habrá representantes neuquinos en competencia durante la jornada final del sábado 26, por lo que la cosecha quedó definitivamente establecida en una decena de preseas.

Uno de los grandes protagonistas fue Benjamín Gader , que conquistó la medalla de oro en los 5.000 metros por puntos de patín carrera y abrió el camino de los campeones provinciales.

También subió a lo más alto Facundo Adrián Chávez, integrante del seleccionado argentino de Esports Valorant. El equipo terminó invicto la etapa clasificatoria, superó 2-1 a Colombia en las semifinales y volvió a imponerse por el mismo resultado ante Chile para consagrarse campeón.

El tercer oro fue para José Luis Acuña, de Plottier, en taekwondo. El neuquino dominó la categoría kyorugi hasta 68 kilos y completó todo el certamen sin perder un solo round. Su consagración tuvo además un valor especial para el país: puso fin a una sequía de 12 años sin títulos del taekwondo argentino en los Juegos Suramericanos.

Una plata y seis bronces para completar la cosecha de Neuquén

La única medalla de plata llegó a través de Esteban Silva en tiro con arco recurvo mixto. El neuquino compitió junto a Alma Pueyo y alcanzó la definición después de superar a Perú y Panamá. En la final, la dupla cayó frente a Brasil.

El segundo puesto tuvo además otro premio para Silva, que consiguió la clasificación a Lima 2027, una cita importante dentro del camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Sergio Dovio.

Entre los seis bronces estuvo Manuel Turone, tercero en BMX freestyle, mientras que Abril Garzón, oriunda de Huinganco, consiguió otra presea en el Madison femenino de ciclismo de pista. Junto a la sanjuanina Maribel Aguirre, terminó detrás de Colombia y Chile en el velódromo de Rafaela.

Wanda Arca también llegó al podio en tiro con arco recurvo femenino por equipos. Junto a Alma Pueyo y María Giudice, derrotó a Perú en el enfrentamiento por el tercer puesto.

Sergio Dovio.

El único neuquino que consiguió dos medallas fue Matías Contreras. El representante de Aluminé obtuvo primero el bronce en K1 kayak cross de canotaje slalom y al día siguiente repitió el resultado en la modalidad K1 kayak paralelo, completando una destacada participación individual.

La décima medalla llegó de la mano de Pilar Etchechoury, integrante del seleccionado argentino de squash femenino por equipos junto a María Falcione, Candela Bernard y Paula Rivero. El conjunto nacional terminó en el tercer puesto y le permitió a la neuquina volver a subir al podio suramericano.

Así, Neuquén cerró su participación con medallas en patín carrera, esports, taekwondo, tiro con arco, BMX, ciclismo, canotaje y squash, además de tres campeones y diez preseas que marcaron una de las grandes actuaciones regionales en Santa Fe 2026.