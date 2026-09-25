Pilar Etchechoury sumó otra medalla para Neuquén en los Juegos Suramericanos

El squash femenino argentino sumó una nueva medalla en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . El equipo integrado por la oriunda de Neuquén Pilar Etchechoury, María Falcione, Candela Bernard y Paula Rivero se quedó con la medalla de bronce en la competencia por equipos.

Para la neuquina Etchechoury , el resultado representó además una nueva presencia en el podio continental. La deportista ya había conseguido medallas en sus participaciones anteriores en los Suramericanos: obtuvo dos platas en Cochabamba 2018 y volvió a subir al podio en Asunción 2022 , con una plata por equipos y un bronce en dobles.

Su paso por esta edición había comenzado con una exigente victoria individual frente a la chilena Camila Gallegos , a quien superó por 3-2 , con parciales de 11-4, 7-11, 11-5, 9-11 y 11-7.

Sergio Dovio.

Más tarde sufrió una molestia en una rodilla durante su encuentro ante la ecuatoriana Mara Bueñaño y decidió retirarse para evitar que la lesión se agravara. “Nada grave, me resbalé y se me tensionó la rodilla así que decidí frenar para poder seguir más adelante en la competencia”, había explicado.

Finalmente, Etchechoury pudo formar parte del equipo argentino que terminó en el tercer puesto, sumando otra presea para la delegación nacional y una nueva medalla para una representante de Neuquén.

Más temprano, Esteban Silva había sumado una medalla de plata para Neuquén

El oriundo de Neuquén, Esteban Silva cerró su participación en los Juegos Suramericanos con una medalla de plata y una clasificación de enorme valor para lo que viene. El arquero neuquino terminó segundo en la prueba de recurvo mixto junto a Alma Pueyo y, además, consiguió el boleto para Lima 2027, instancia que funciona como antesala de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La dupla argentina construyó un recorrido sólido hasta la definición. En los cuartos de final superó a Perú por 5-1, con parciales de 35-35, 35-29 y 38-32. Luego, en semifinales, derrotó a Panamá después de imponerse en una serie que terminó 33-33, 37-36 y 37-33.

En la final, Brasil marcó diferencias. Ana Caetano y Marcus Dalmeiro se quedaron con el triunfo con parciales de 35-31, 38-35 y 36-31, por lo que Silva y Pueyo debieron conformarse con el segundo puesto. Aun así, el resultado significó la primera medalla de plata para el neuquino y una nueva presea para la delegación provincial.

Sergio Dovio.

Después de la competencia, Silva habló con Sergio Dovio para LM Neuquén y expresó su satisfacción por lo conseguido: “Así es. Es un momento muy lindo, es mi primera medalla de plata, es la medalla más...”.

Luego recordó que ya había logrado terceros puestos y destacó el valor del trabajo en equipo: “Sí, venía ganando de bronce y gracias al equipo que hicimos con Alma logramos sacar esta medalla que tiene un gran valor para nosotros”.

Consultado por la presión de los últimos lanzamientos, explicó cómo hizo para sostener la concentración en el momento decisivo: “Pensar en lo que uno sabe hacer y quedarse en su lugar, en su momento, en el presente”.

La actuación también tuvo un impacto importante para Neuquén, que completó una cosecha destacada en Rosario. Ante esa referencia, Silva respondió: “Sí, así es”. Y sobre su regreso a la provincia, agregó: “Ya mañana estamos volviendo, así que por la tarde estaré llegando a Neuquén”.

El resultado, además, le permitió asegurar la clasificación para Lima 2027, una competencia clave en el camino hacia Los Ángeles 2028 y un nuevo objetivo dentro de su calendario internacional.