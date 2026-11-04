La obra de 5.500 metros cuadrados superó el 80% de avance muy cerca de Esquel y ya se hace notar en el paisaje de la comarca andina.

Un nuevo hotel 5 estrellas empieza a tomar forma en la cordillera de Chubut.

La obra del hotel cinco estrellas de Esquel , en la cordillera de Chubut , superó el 80 por ciento de avance y ya empieza a hacerse notar en medio del paisaje de la comarca andina.

Los equipos de trabajo ya pasaron a la fase de terminaciones estéticas e instalaciones de servicios , de modo que el edificio ya prácticamente se ve como será una vez en funcionamiento.

El proyecto está a cargo del arquitecto Matías Bertolini, quien detalló que el edificio tiene 5.500 metros cuadrados en total.

Está en la zona de Pueblo Carao, a orillas de un espejo de agua. Y con esa superficie, se ubica como uno de los hoteles más grandes en el tramo cordillerano que va desde Bariloche hasta El Calafate, en el sur de Santa Cruz.

La obra del hotel cinco estrellas

La construcción lleva unos dos años y medio sin interrupciones, desde que empezaron los primeros trabajos de infraestructura en el predio, según explicó el responsable de la constructora a cargo de los trabajos.

Bertolini planteó como meta cerrar el grueso de la obra civil antes de que termine 2026, para después dedicarse a los detalles finales.

Entre los componentes del proyecto figuran redes contra incendios, sistemas de domótica para controlar de manera inteligente los espacios y equipamiento de última generación.

“Es un trabajo realmente titánico para nosotros”, aseguró el arquitecto al describir la complejidad de la obra.

Según explicó, además, levantar una estructura de esta magnitud en la Patagonia demanda un esfuerzo logístico que supera los estándares de los edificios tradicionales de la zona.

Qué sigue después de la construcción

Terminada la construcción, empezará la etapa comercial y de servicios, que no depende de la empresa constructora.

Bertolini la resumió como el momento de “darle vida” al edificio que se está haciendo, con la puesta en funcionamiento de un alojamiento de lujo.

Un render que muestra cómo quedará uno de los espacios interiores del hotel 5 estrellas de Esquel, en Chubut.

Esa fase requerirá un equipo numeroso de personal capacitado para sostener los estándares de la categoría máxima de las cinco estrellas.

En la zona de Esquel, se asocia este proyecto turístico a una oportunidad importante de generación de empleo y también al impulso del desarrollo turístico de la cordillera chubutense.

La zona viene creciendo a partir de propuestas como el campo de tulipanes, el tren histórico La Trochita y la incorporación al circuito turístico de localidades como El Hoyo, que se suman a los puntos de interés más tradicionales, como el pintoresco pueblo galés de Trevelin.

Cómo será el complejo en Chubut

Cuando en mayo de 2025 se presentó el proyecto, atribuido a un grupo mexicano, se habló de la construcción de un complejo turístico integral que abarcará no solo hotelería, sino también propuestas gastronómicas, un centro comercial y loteos residenciales en las cercanías de Pueblo Carao, cuya laguna y áreas costeras recientemente habían sido declaradas como reserva urbana, para su preservación.

La zona de Pueblo Carao, con la laguna declarada como reserva urbana, antes de la construcción del hotel 5 estrellas.

Los inversores mexicanos presentaron un plan financiero respaldado por capitales internacionales y exhibieron su experiencia previa en destinos como el Caribe, Colombia y Centroamérica, donde ya desarrollaron exitosamente complejos turísticos similares.

Con el modelo de "club vacacional"

Además, plantearon la iniciativa bajo el novedoso modelo de "club vacacional", que representa un cambio paradigmático en la forma de disfrutar las vacaciones.

Los clubes vacacionales funcionan mediante un sistema de membresías que permite a los socios acceder a una amplia red de alojamientos y servicios turísticos premium.

A diferencia del tradicional tiempo compartido, donde se adquiere el derecho a utilizar una unidad específica durante una período de tiempo fijo al año, este formato brinda mayor flexibilidad tanto a la hora de elegir destinos, como en las fechas disponibles.

El sistema opera mediante la adquisición de una membresía que puede ser anual, multianual o incluso vitalicia.

Con esta compra, el turista no solo reserva alojamiento sino que se convierte en socio de un club que se promociona como exclusivo y ofrece beneficios diferenciales.

La operatoria se basa en un sistema de puntos: según el tipo y categoría de membresía elegida, cada socio recibe una determinada cantidad de puntos canjeables que puede utilizar para reservar noches de hospedaje en cualquiera de los establecimientos de la cadena.

El hotel de Esquel, de hecho, será un destino más entre los posibles para los miembros del club vacacional de este grupo inversor.