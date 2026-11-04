Está en una isla. Se hacen excursiones en lancha. Es considerado Patrimonio Cultural Argentino y conservado por el gobierno de Chubut y Parques Nacionales.

Lo construyeron en Francia y funcionó 51 años: el faro desconocido de la Patagonia argentina.

A principios del siglo XX, la cúpula de un faro , construida en Francia , viajó hacia la Patagonia argentina . Durante medio siglo orientó a los barcos que navegaban por el Mar argentino.

Dejó de funcionar en los años 60 y hoy es un sitio histórico que pocos conocen y al que se puede llegar en excursiones en lancha que salen de la zona de la localidad de Camarones, en la provincia de Chubut.

“El faro de Isla Leones se puso en funcionamiento en 1917 y cumplió un servicio ininterrumpido hasta 1968”, le contó Damián Guerreiro, jefe del Parque Provincial Patagonia Azul, al medio local Adnsur.

Guerreiro precisó que mientras el faro estuvo operativo, su luz tenía un enorme rango de alcance, de más de 50 kilómetros a la redonda.

"Su cúpula fue hecha en Francia y tiene once lados, lo cual lo hace arquitectónicamente hablando, un sitio cultural e histórico increíble", agregó el guardaparque.

Excursiones en lancha al faro de la isla Leones en Chubut.

Hace más de un siglo, construir la torre de once metros en la isla patagónica no fue una tarea fácil, y hasta hubo que instalar un sistema de ferrocarril.

Investigadores hallaron en la isla Leones restos de vías de trocha angosta del tipo Decauville -de aproximadamente 60 centímetros de ancho, utilizadas para trayectos cortos y provisorios- que recorren unos 850 metros desde la costa hasta la base del faro.

Así se subieron y trasladaron los pesados materiales desde el mar hasta la cima.

La protección del faro histórico

La luz del faro se apagó definitivamente en 1968, cuando la función que cumplía fue centralizada en el faro San Gregorio, inaugurado ese año y situado en la costa de la provincia de Chubut, a unos tres kilómetros del de la isla Leones.

“Este reemplazo respondió a cuestiones operativas, dado que la nueva señal se emplazó en tierra firme y permitió garantizar un acceso mucho más seguro y previsible para su mantenimiento rutinario”, explicó Guerreiro.

El faro de isla Leones es considerado oficialmente Patrimonio Cultural Argentino. El gobierno de Chubut y la Administración de Parques Nacionales trabajan en conjunto para asegurar la preservación del predio, integrado al Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral.

Respecto de la situación actual del faro, Guerreiro subraya que la mayor dificultad y lo que requiere más trabajo para evitar el deterioro de las instalaciones son los residuos marinos que las fuertes mareas depositan permanentemente en la costa de la isla.

Cómo llegar al faro desde Chubut

Las excursiones guiadas para conocer de cerca el histórico y singular faro “francés” parten desde la zona de la localidad de Camarones.

Desde allí se va por tierra hasta Bahía Arredondo, el puerto natural a partir del cual se inicia la navegación.

El recorrido entre la costa de Chubut y la isla ya de por sí es una experiencia particular. Se pueden avistar delfines y, en temporada, ballenas francas australes.

En la isla Leones, el faro forma parte de un recorrido interpretativo. "En función a su puesta en valor, hemos sumado, a través de Parques Nacionales, cartelería informativa en un sendero interpretativo de ochocientos metros", destacó el guardaparque.