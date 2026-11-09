Cómo es el papamóvil que utiliza Papa León XIV: cómo fue fabricado y qué características tiene

Toyota Argentina fabricó dos unidades sobre la base de la Hilux con transmisión automática e incorpora una estructura sin blindaje y con acceso eléctrico.

El papamóvil fue desarrollado por Toyota Argentina sobre la base de una pick-up Hilux y adaptado para los traslados de León XIV.

El papamóvil argentino que traslada al papa León XIV durante su visita al país fue diseñado y fabricado especialmente para cumplir con los recorridos oficiales del Sumo Pontífice. El vehículo combina una estructura adaptada para permitir la visibilidad del Papa con características técnicas pensadas para circular por distintos tipos de caminos.

El proyecto estuvo a cargo de Toyota Argentina , que trabajó junto a sus proveedores para desarrollar unidades exclusivas destinadas a los desplazamientos papales.

La iniciativa contempló las necesidades de movilidad y exposición pública durante las actividades previstas en diferentes puntos del país.

En total, se fabricaron dos papamóviles sobre la base de camionetas Toyota Hilux cabina simple, uno destinado a los traslados en Córdoba y otro para la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Las características del papamóvil

Ambos cuentan con motor turbodiésel de 2.8 litros, transmisión automática y tracción 4x4. Además, incorporan una estructura evaluada mediante elementos finitos, no tienen blindaje y disponen de un acceso eléctrico en la parte posterior. La carrocería también anticipa la estética de la nueva generación de la Hilux, cuyo lanzamiento está previsto para diciembre.

Los papamóviles tienen una altura de 3,10 metros y una configuración trasera abierta modificada para alojar hasta siete personas y priorizar la visibilidad del Pontífice.

El proyecto fue desarrollado en siete semanas a partir de requisitos técnicos remitidos por el Vaticano. La adaptación quedó a cargo de Vallé Equipamientos, firma especializada en carrozado vehicular, que constó de eliminar la caja convencional y crear un sector trasero destinado al uso protocolar. El vehículo terminado mide 5,50 metros de largo, 2,10 metros de ancho y 3,10 metros de alto. Conserva una distancia entre ejes de 3.085 milímetros.

La conversión eleva la masa total estimada a 2.935 kilogramos con los siete ocupantes a bordo. La dotación se distribuye entre dos personas en el habitáculo delantero y cinco en el área trasera: el asiento central del sector papal está reservado para León XIV y se complementa con dos asientos auxiliares, además de la zona de circulación y los espacios para personal de acompañamiento.

La condición de carga exigió una recalibración de la suspensión. Según la ficha técnica del proyecto, la nueva configuración fue desarrollada para sostener el peso adicional, preservar la altura de marcha y mantener el confort y la respuesta dinámica del vehículo. Lleva neumáticos 265/60 R18, una medida compatible con el aumento de carga y las dimensiones de la conversión.

La cúpula permite visibilidad y resguardo climático

El elemento de mayor tamaño es una cúpula de policarbonato transparente con trazado curvo, montada sobre el sector trasero. Su función es dejar expuesto al Pontífice hacia los laterales y el frente, a la vez que forma una cubierta superior. En el interior incorpora iluminación LED.

La estructura fue analizada mediante el método de elementos finitos, una herramienta de ingeniería que permite simular cómo se distribuyen fuerzas y deformaciones en las piezas antes de su fabricación. Luego se realizaron verificaciones funcionales sobre el vehículo, aunque no se informaron datos de valores de resistencia ni los puntos de anclaje de la estructura.

El papamóvil no cuenta con blindaje. Los materiales y la configuración responden a requerimientos definidos por el Vaticano para esta misión, de acuerdo con la información técnica distribuida sobre las unidades. La elección de una cubierta transparente y una arquitectura abierta apunta a facilitar el contacto visual en recorridos de baja velocidad.

El acceso trasero con una escalera eléctrica

El ingreso al área papal se realiza por la parte trasera, mediante una escalera eléctrica operada con pulsadores de apertura y cierre. El conjunto se complementa con barandas integradas y plataformas laterales que acompañan la subida y el descenso.

El piso fue adaptado para ofrecer una superficie de circulación segura. Las pisaderas traseras, por su parte, fueron diseñadas para soportar una carga vertical de 200 kilogramos. Es un dato relevante para el uso operativo del vehículo, ya que ese sector puede ser utilizado durante ascensos, descensos y tareas de asistencia al pasajero principal.

En el interior se instalaron un asiento principal y dos auxiliares, tapizados en eco-cuero blanco. El suelo está recubierto con tapizmel rojo y los revestimientos interiores se fabricaron en ABS, un plástico de ingeniería usado por su resistencia al impacto y la facilidad para conformar piezas de terminación. También se dispusieron barandas de seguridad dentro del sector trasero.

La identificación vaticana

Las dos unidades fueron terminadas en blanco e incorporan el escudo papal en ambos laterales, banderines del Vaticano y sus respectivos mástiles y soportes. La identificación exterior se completa con la patente S.C.V. 1, correspondiente al Stato della Città del Vaticano.

Después de la visita, los vehículos quedarán donados a la Santa Sede. Las unidades permanecerán bajo guarda y mantenimiento en Argentina para eventuales requerimientos de la Iglesia, según informó Toyota Argentina.