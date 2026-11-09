El hombre era oriundo de Chaco y estaba junto a su familia en las inmediaciones de Fadea, en Córdoba. Fue trasladado a un hospital, pero no logró sobrevivir.

Murió un hombre de 73 años que esperaba para ver al papa León XIV: se descompensó en la fila. Foto: Gentileza (La Nación/ Sebastián Salguero).

La expectativa por la visita del papa León XIV a Córdoba quedó atravesada por una tragedia este lunes. Un hombre de 73 años murió luego de descompensarse mientras esperaba para ingresar al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), donde este martes el Sumo Pontífice encabezará una misa multitudinaria .

El episodio ocurrió durante la tarde, pocos minutos después de que se habilitara el ingreso al complejo. La víctima, identificada como Felipe M. y oriunda de la provincia de Chaco, se encontraba junto a su familia en el sector del acceso norte cuando sufrió una descompensación.

Según informó el medio cordobés La Voz, el hombre recibió asistencia en el lugar y fue trasladado de urgencia al Hospital de Pronta Atención Madre Teresa, ubicado sobre la avenida Fuerza Aérea, a pocos metros del predio.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales médicos, falleció al ingresar al establecimiento. Las primeras versiones indicaron que habría sufrido un infarto.

Llevaba varias horas esperando para ver al Papa

El hombre había llegado hasta las inmediaciones de Fadea para participar de las actividades previstas por la visita de León XIV. Desde las primeras horas del lunes, miles de personas comenzaron a concentrarse en el lugar, incluso antes de que se habilitaran las puertas, previstas para las 17.

La convocatoria fue multitudinaria: al mediodía ya se registraban alrededor de cinco kilómetros de fila para ingresar al predio. Entre los asistentes había fieles de diferentes provincias argentinas y también visitantes de países como Perú y Venezuela.

Córdoba se prepara para una misa multitudinaria

La muerte del hombre ocurrió en la antesala de uno de los acontecimientos religiosos más convocantes de la visita papal. Las autoridades provinciales y de la Iglesia estiman que alrededor de 800.000 personas participarán de la misa que se realizará en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, dentro del predio de Fadea.

Además, se calcula que otras 400.000 personas acompañarán al Pontífice durante su recorrido por la ciudad.

Para organizar la multitud, el predio fue dividido en distintos cuadrantes, cada uno con una capacidad estimada de entre 12.000 y 14.000 personas y atención médica propia.

Música, papamóvil y una recorrida por el centro

La jornada tendrá también una importante programación artística, con presentaciones de Jairo, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Coro Agnes, Ruah, Tradición Serrana y otros músicos y agrupaciones.

Después de la celebración religiosa, León XIV recorrerá las calles internas del predio a bordo del papamóvil. Luego continuará en una cápsula durante unas 40 cuadras, hasta retomar el vehículo papal para completar un trayecto de aproximadamente 3,5 kilómetros por el centro de Córdoba.

El recorrido tendrá como destino el Arzobispado de Córdoba. Posteriormente, el Papa encabezará un encuentro con obispos y miembros del clero en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de emprender su regreso a Buenos Aires.