Fue a un boliche, discutió al salir, lo tiraron por los escalones y lo mataron de una patada en la cabeza: hay dos prófugos

Juan Pablo había regresado del exterior para visitar a su familia. Tras una discusión en la puerta de un local en Córdoba, un agresor lo hizo caer y otro lo remató en el suelo.

Fue a un boliche, discutió al salir, lo tiraron por los escalones y lo mataron de una patada en la cabeza

Un hombre de 30 años murió durante la madrugada del domingo luego de recibir un golpe que lo hizo caer y recibir una patada en la cabeza . El trágico episodio ocurrió a la salida de un boliche en La Cumbre, Córdoba, y la Justicia investiga el caso mientras busca a dos sospechosos prófugos.

La víctima fue identificada como Juan Pablo Dantesano , oriundo de La Cumbre, quien residía desde hacía un tiempo en el exterior y había regresado a la localidad para visitar a sus familiares.

Según revelaron los primeros testigos, el trágico descenlace ocurrió alrededor de las 6 horas cuando Dantesano había salido del bar Felipe Costa e intentó volver a ingresar. Ante la negativa, un hombre le dio un golpe que provocó que cayera hacia atrás desde una altura aproximada de dos escalones.

Como consecuencia de la caída, la víctima golpeó violentamente su cabeza contra el suelo y quedó inmovilizada. En el lugar, otro hombre se acercó y le dió una patada en su cabeza.

Una discusión habría terminado con la violenta agresión

Tras la agresión, un servicio de emergencias médicas acudió al lugar, pero los profesionales constataron que el hombre había fallecido. Desde Fiscalía buscan reconstruir la secuencia del ataque y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.

Según los primeros elementos de la investigación, la víctima habría participado de una discusión y posteriormente fue agredida.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía del Segundo Turno de Cosquín, a cargo de la fiscal Silvana Pen. Entre las medidas que tomó por el momento, se encuentra el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del establecimiento y la recopilación de testimonios para reconstruir los minutos anteriores y posteriores a la agresión.

Mientras, los investigadores trabajan para identificar y detener a los dos presuntos agresores, que permanecían prófugos según la información difundida hasta el momento.

El comunicado del boliche bar de La Cumbre tras la muerte del hombre

Horas después de conocerse la trágica muerte de Juan Pablo Dentesano, el establecimiento difundió un comunicado donde expresó sus condolencias y brindaron su versión de lo ocurrido.

"Al momento del hecho, el local llevaba más de 20 minutos cerrado al público, con las rejas bajas, conforme a los horarios y las normas de la Municipalidad de La Cumbre", señalaron.

También remarcaron que el episodio "ocurrió en la vía pública, sobre la vereda" y aseguraron que "ninguna persona del equipo de Felipe Costa participó en el hecho".

Desde el bar sostuvieron además que las cámaras municipales ubicadas hacia el ingreso del establecimiento podrían aportar información para esclarecer la secuencia.

"Por respeto a la familia, pedimos a los medios de comunicación que eviten difundir versiones sin verificar y que se atengan a la información que confirmen las autoridades", completaron.

Denuncian a patovicas por una brutal golpiza que dejó a un joven al borde de la muerte

Tiempo atrás, un joven de 21 años denunció que siete patovicas le propinaron una brutal golpiza a la salida de un boliche del centro neuquino. La víctima permanece hospitalizado en el hospital Castro Rendón tras sufrir una grave infección después de la primera cirugía que tuvieron que realizarle en la cabeza.

"La piña en la nuca le provocó fisuras en la cervical y la patada en la cabeza le hizo hundimiento y traumatismo de cráneo", indicó su novia, Sofía Rojas a LM Neuquén sobre las severas consecuencias que tuvo el ataque para su pareja, Axel Acuña.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado 28 de agosto. Desde el hospital concurrió a la Comisaría Primera, donde radicó la denuncia, con la descripción de lo sucedido y aportó un registro fílmico de la traumática secuencia nocturna.