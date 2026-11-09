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La Mañana Papa León XIV

La visita de León XIV a Argentina: las inolvidables fotos de cómo lo vive la gente

Cientos de miles de personas se movilizan en Buenos Aires para vivir la primera misa multitudinaria que celebra el sumo pontífice.

La visita de León XIV a Argentina: las inolvidables fotos de cómo lo vive la gente

La visita de León XIV a Argentina: las inolvidables fotos de cómo lo vive la gente

 Noticias Argentinas / NA

Cientos de miles de personas se movilizaron desde todo el país para asistir a las distintas actividades que llevará a cabo el papa León XIV durante su visita a la Argentina, que se extiende hasta el próximo miércoles.

Una de las misas multitudinarias es la que se celebra este lunes en el Monumento a los Españoles, en Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este martes, será el turno de Córdoba, y el miércoles en la Basílica de Luján.

FUENTE: Noticias Argentinas / NA

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