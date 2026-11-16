Las víctimas tenían 8, 5 y 4 años. Realizaban un viaje cuando tuvieron un accidente del cual sobrevivieron pero todo terminó en una tragedia.

Una impactante tragedia familiar se conoció este lunes. Un hombre murió junto a sus tres hijas luego de emprender un viaje en moto. En el trayecto tuvieron un accidente y la pareja de él denunció el viernes pasado que había perdido contacto con ellos, por lo que se montó un operativo de búsqueda.

En las últimas horas, Adrián Pérez de 24 años, y sus tres hijas, Pamela de 8, Adriana de 5 y Silvana de 4 años, fueron encontrados muertos en las proximidades de Alto de la Sierra, en una zona rural de la provincia de Salta.

Según confirmó el Ministerio Público Fiscal de Salta, el médico legal de la Policía realizó el examen cadavérico. En los mismos determinaron que las cuatro víctimas murieron por un paro cardiorrespiratorio provocado por insolación y la falta de agua, y no presentaban signos de violencia o golpes.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, todos sobrevivieron al accidente que tuvieron cuando viajaban desde Formosa hacia Salta. Aún así, el problema se agravó cuando se rompió un recipiente en el que transportaban agua potable. Pérez habría intentado conseguir agua mediante pencas y frutos silvestres y caminó para obtener ayuda, pero sin éxito.

Dónde encontraron los cuerpos de las víctimas

Según reveló El Tribuno, el operativo para encontrarlos comenzó el viernes pero tuvo que interrumpirse durante la noche por las dificultades geográficas y la falta de visibilidad.

El sábado por la mañana se reanudó el sábado por la mañana y fue así que los equipos localizaron los cuerpos. Pérez fue encontrado junto a la moto durante la tarde del sábado, mientras que más tarde encontraron a las tres niñas a unos 500 metros aproximadamente, en un camino vecinal, a unos 20 kilómetros del paraje Bragado.

La investigación del caso está a cargo del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, quien ordenó distintas medidas para reconstruir el recorrido y establecer las circunstancias de las muertes.

En el lugar intervino personal de Criminalística y de la Unidad GAP Tartagal, dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), según indicaron fuentes oficiales del caso.

La tragedia provocó una profunda conmoción entre familiares, vecinos y allegados de las víctimas Autoridades de Santa Victoria Este colaboraron con los preparativos para la despedida, mientras que integrantes de la comunidad participaron de una caravana para acompañar el traslado de los restos.

Un hombre dejó solo a su hijo de 7 años en la montaña porque estaba cansado

Un empleado de un refugio encontró a 2.500 metros a un nene sentado solo, con la cabeza baja y sin ningún adulto cerca. El chico tenía siete años y tenía apenas una bebida y algunos alimentos. Cuando le preguntaron por su familia, contó que su padre lo había dejado allí.

Antes de irse, el hombre le había dado una orden difícil de creer: debía quedarse en ese mismo lugar hasta que ellos regresaran. El plazo que le mencionó era todavía más alarmante: ocho horas de espera en medio de una montaña donde el clima puede cambiar en cuestión de minutos.

Todo ocurrió en la ruta Fujinomiya, uno de los principales caminos usados para subir hasta la cima del monte Fuji, el más alto de Japón.

El hombre, de 48 años, había viajado desde Nagoya con sus dos hijos. Los tres comenzaron juntos el ascenso, pero la diferencia física entre ellos se volvió evidente durante el recorrido.