La artista publicó una serie de imágenes que se volvieron virales y generaron alerta en la comunidad.

Quién es Agustina Picasso, la esposa argentina de Matt Groening que generó muchísima preocupación con las imágenes que publicó.

Agustina Picasso quedó en el centro de la polémica en las redes sociales. La artista argentina, de 49 años y pareja de Matt Groening , famoso mundialmente por ser el creador de Los Simpson , compartió algunas imágenes frente al espejo y su apariencia actual despertó una fuerte repercusión entre sus seguidores.

Las publicaciones rápidamente comenzaron a circular y los comentarios se multiplicaron. Algunos usuarios expresaron preocupación por su extrema delgadez y otros directamente hicieron especulaciones sobre su estado de salud, aunque no existe una confirmación por parte de Picasso sobre ninguna de esas versiones.

Entre los mensajes que aparecieron en redes sociales hubo quienes mencionaron supuestos trastornos alimentarios e incluso especularon con el consumo de medicamentos para bajar de peso. Sin embargo, se trata únicamente de comentarios de usuarios y no de información confirmada por Agustina Picasso o algún profesional de la medicina.

"Ozempic"



Por el tenebroso cambio físico de Agustina Picasso, la argentina casada con Matt Groening. https://t.co/FUTLVxpVxk pic.twitter.com/OBnQnM73hT — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 26, 2026

La repercusión hizo que el nombre de la artista argentina comenzara a circular nuevamente con fuerza, pese a que la artista mantiene desde hace años un perfil mucho más reservado que el de su pareja. Picasso y Groening se conocieron en 2007 y desde entonces construyeron una extensa relación. La pareja tiene ocho hijos en común, además de los hijos que ambos tuvieron de relaciones anteriores.

Mucho antes de convertirse en noticia por su vínculo con el creador de Los Simpson, Picasso ya tenía una trayectoria propia dentro del mundo del arte. Fue integrante de Mondongo, el reconocido colectivo argentino de arte contemporáneo, y desarrolló una carrera alejada del nivel de exposición internacional que alcanzó su pareja.

Su historia con el creador de Los Simpson

En una entrevista realizada en 2009, Agustina Picasso había contado algunos detalles de cómo comenzó su relación con Matt Groening. “En realidad soy muy fanática de Walt Disney”, había confesado al hablar de su vínculo con el universo de la animación. Sobre el comienzo del romance, explicó: “Empezamos siendo amigos. Primero hubo una muy buena relación, y después empezamos a salir. Yo tengo mucha admiración hacia él”.

Ahora, años después de aquellas declaraciones, una serie de fotografías y videos volvió a colocarla inesperadamente bajo los reflectores. La imagen que mostró en sus redes fue suficiente para despertar comentarios sobre su aspecto físico y generar una ola de preocupación entre algunos usuarios. Mientras tanto, Picasso no realizó hasta el momento ninguna declaración pública para responder a las especulaciones.

Así, la artista argentina que durante años eligió mantenerse lejos del ruido mediático volvió a convertirse en tendencia por un motivo completamente inesperado.