"Cerveza gratis" en un conocido bar: el cartel meme de Los Simpson se volvió realidad

Una campaña invitó a turistas a animarse a dejar de lado un hábito cotidiano a cambio de una cerveza. Cuál es la consigna que deben realizar.

Lo que durante años fue un meme inspirado en Los Simpson, hoy se convirtió en una experiencia real en Mar del Plata . En plena temporada de verano, una llamativa propuesta sorprendió a turistas y locales con una promesa irresistible: cerveza gratis .

La única condición para acceder al beneficio, tan simple como desafiante en tiempos de hiperconectividad, fue dejar el celular a un costado durante 15 minutos para recuperar la conversación y el encuentro sin pantallas.

La propuesta buscó frenar la conectividad que marca la rutina diaria y proponer una pausa en el consumo de pantallas. La consigna fue simple y directa: dejar el celular guardado durante 15 minutos para recibir la bebida, sin necesidad de billetera, tarjetas ni códigos QR.

Cerveza, desconexión y charlas improvisadas

Lo que comenzó como un gesto incómodo para muchos veraneantes derivó en una dinámica social distinta. Quienes aceptaron el desafío empezaron a conversar entre ellos, a mirar el mar sin distracciones y a disfrutar el momento sin la presión de las notificaciones. Incluso, muchos participantes extendieron el tiempo de desconexión más allá de los 15 minutos pactados al notar la sensación de bienestar.

Cerveza. Los Simpson (2)

La acción, que culminó con un show en la playa ante la atención plena de los presentes, fue impulsada por una marca mendocina, que busca promover los encuentros reales y el disfrute de los "gustitos" simples.

El experimento se apoyó en datos preocupantes: según investigaciones del LINCS de la Universidad de Flores, más del 60% de los argentinos muestra algún nivel de dependencia al teléfono, mientras que los encuentros presenciales generan entre un 20% y un 40% más de bienestar que los digitales.

El origen de la Duff, la icónica cerveza de Los Simpsons

Duff McKagan, bajista de la legendaria banda Guns N’ Roses, ha sorprendido a los fanáticos de la música y la televisión al afirmar que la famosa cerveza “Duff” de Los Simpsons fue inspirada en su propio apodo y personalidad.

Cerveza. Los Simpson (1)

En una entrevista realizada en 2025 con Stereogum, Michael Andrew McKagan relató cómo, a finales de los años 80, el equipo de producción de la serie animada se habría puesto en contacto con él para utilizar su nombre en la creación de la bebida ficticia que se convertiría en un símbolo de la cultura pop.

El músico, conocido por su apodo "Duff, el Rey de las Cervezas“, explicó que fue contactado por el equipo de trabajo de Guns N’ Roses en 1988 o 1989 con una propuesta inusual. “Me dijeron que un dibujo animado quería usar mi nombre para una cerveza. Como una especie de dibujo animado de cine de arte universitario, dijeron, y en ese momento no había caricaturas para adultos”, señaló.

Michael Andrew McKagan, bajista de Guns N’ Roses

El relato de McKagan sitúa el posible origen de la cerveza “Duff” en una época en la que Guns N’ Roses alcanzaba la cima de la popularidad con su álbum debut "Appetite for Destruction“, mientras la televisión estadounidense se preparaba para el desembarco de la familia amarilla.

El bajista era ampliamente conocido en el ambiente musical y que incluso solía llevar un cinturón con su apodo. “Yo siempre fui Duff, el Rey de las Cervezas”, afirmó el músico, subrayando la notoriedad de su personaje dentro y fuera del escenario.

Los Simpson

La propuesta de la producción de Los Simpsons llegó en un momento en que las caricaturas para adultos no formaban parte del panorama televisivo. El músico reconoció que, en ese entonces, no tenía conocimientos sobre las cuestiones comerciales, por lo que no anticipó el impacto que tendría la utilización de su nombre en la serie. “La realidad es que yo no sabía nada sobre marcas o cosas así, pero ese programa despegó”, relató en declaraciones a Stereogum.