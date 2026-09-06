¿De nuevo? Pepe Chatruc habló de su encuentro con Sabrina Rojas

A pocas semanas de haber anunciado su separación, Pepe Chatruc y Sabrina Rojas volvieron a coincidir en una noche porteña que rápidamente despertó rumores. El exfutbolista confirmó que ambos estuvieron en Tequila , donde compartieron comida, tragos y baile, en un encuentro que dejó en evidencia que la buena relación se mantiene pese al final del noviazgo.

La historia de amor había comenzado a tomar forma públicamente en marzo, cuando fueron vistos cenando juntos y la conductora reconoció que estaba conociendo más al exjugador. En abril, ambos blanquearon el vínculo con una salida pública en la que incluso se besaron ante las cámaras y bromearon con la definición de “amigovios” . Finalmente, en mayo decidieron formalizar la relación.

El romance duró alrededor de seis meses y terminó a comienzos de agosto, sin escándalos ni terceros involucrados. La actriz explicó que entre ambos simplemente “hubo una magia que se desvaneció” y que, después de hablarlo, entendieron que no tenía sentido forzar la relación. Además, destacó al exfutbolista como “una de las personas más espectaculares” que conoció en los últimos años.

En los días posteriores, el exjugador de Quilmes coincidió con esa versión y explicó que la distancia, las agendas laborales y las responsabilidades familiares habían complicado la dinámica de pareja. También aseguró que la ruptura había sido en buenos términos y que ambos habían disfrutado mucho el tiempo compartido. Ahora, el encuentro en el boliche volvió a mostrar que no existe una pelea entre ellos.

“Sí, coincidimos, comimos, nos quedamos tomando algo y después estuvimos bailando juntos. Nos dimos un abrazo”, relató el exfutbolista frente a las cámaras de SQP. Lejos de mostrarse incómodo por la situación, describió el vínculo actual como una relación de afecto y buena onda, algo que también quedó reflejado durante la noche que compartieron.

La escena, sin embargo, tuvo un condimento que alimentó todavía más las especulaciones: según el cronista del programa, los dos habrían quedado a segundos de besarse. Chatruc prefirió no confirmar esa versión, aunque tampoco se mostró tajante al descartarla. “Es difícil no tenerle ganas a Sabrina, le atraerá a mucha gente”, reconoció, dejando una frase que rápidamente se convirtió en una de las más comentadas.

Mientras tanto, el exdeportista también fue consultado por Priscila Crivocapich, una mujer con la que había sido fotografiado y que algunos medios habían relacionado sentimentalmente con él. Chatruc negó que exista un romance y explicó que se conocen desde que estudiaron Periodismo Deportivo, además de compartir la pasión por la Academia. “Es amiga, nos reímos mucho”, sostuvo, y aclaró que ella incluso juega al pádel en su cancha.

Sabrina Rojas no descartó volver con Pepe Chatruc

Del otro lado, la presentadora también había hablado de su presente después de la ruptura y dejó una definición que ayuda a entender el momento que atraviesa. La conductora contó que no busca quedarse enganchada en un vínculo que ya terminó y sostuvo que, pese a la separación, guarda un buen recuerdo de esos meses. Incluso aseguró que no cree que vuelvan, aunque admitió que “en esta vida nada es definitivo y todo puede pasar”.