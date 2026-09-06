Callejero Fino sigue preso: qué pasó con su debut actoral

El actor permanece en prisión luego de que le encontraran en su auto una pistola con la numeración suprimida.

Callejero Fino continúa detenido luego de haber sido arrestado en Villa La Ñata, Tigre, durante un operativo policial que comenzó por una infracción de tránsito. El cantante de RKT circulaba en una Volkswagen Amarok sin chapas patente y viajaba acompañado por otro joven cuando los efectivos decidieron detener el vehículo para identificar a sus ocupantes y realizar una requisa.

En el interior de la camioneta, los agentes encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida y un cargador con doce municiones. La causa quedó en manos del fiscal Cosme Iribarren, quien agravó la imputación inicial por tenencia a portación ilegal de arma de guerra. El artista declaró ante la Justicia y aseguró que el arma no era de su propiedad.

La situación se volvió todavía más complicada por sus antecedentes judiciales. Cuando tenía 20 años, Alvarenga fue condenado a seis años de prisión por un robo y pasó cinco meses en un penal antes de continuar la pena bajo arresto domiciliario, con una tobillera electrónica. Años después, contó que justamente durante ese período comenzó a dedicarse de lleno al freestyle y a escribir las canciones que impulsaron su carrera.

- El vídeo - Callejero Fino fue detenido por manejar sin patente y le encontraron un arma que no tenía permiso para portar. Hoy será la indagatoria El aseguró que estaba en camino al cumpleaños de Rei. Tanto el vehículo como el arma fueron incautados. pic.twitter.com/XASGUW6Wk7

Ese pasado es ahora uno de los elementos considerados por la Justicia para mantenerlo privado de su libertad mientras avanza la investigación. La defensa intenta demostrar que el arma encontrada en la camioneta no le pertenecía, mientras la fiscalía sostiene la acusación por portación ilegal y supresión de la numeración registral. La calificación actual contempla una pena mínima de tres años de prisión en caso de una eventual condena.

Se frenó el proyecto Transas, en el que iba a participar Callejero Fino

El episodio también impactó directamente en los compromisos profesionales que el referente del RKT tenía por delante. Según informó La Pavada de Diario Crónica, estaba previsto que diera un nuevo paso en su carrera con una participación actoral en la ficción Transas, proyecto que ahora quedó completamente frenado por su situación judicial. El debut frente a las cámaras deberá esperar hasta que pueda resolverse el escenario que atraviesa.

No es la primera vez que el músico se vincula con la televisión. En 2024 participó de Bake Off Famosos, aunque finalmente abandonó la competencia por compromisos laborales y por las dificultades que le generaba compatibilizar las extensas jornadas de grabación con su agenda musical. Durante su carrera también pasó por distintos formatos vinculados al entretenimiento y consolidó una imagen pública que excedió ampliamente la escena del RKT.

PRIMICIA:#Callejerofino estaba por debutar en la actuación, iba a filmar una película llamada “el Transa” el 19 de agosto fue a la ubicación indicada para hacer la prueba de cámara. la producción está pendiente a su detención, como sigue la causa, para ver si tienen que buscar… pic.twitter.com/aSfZEcoXOz — Mariano Costa (@Marianitocosta_) September 1, 2026

Mientras permanece detenido e incomunicado en una comisaría de Benavídez, el artista recibió muestras de respaldo de varios colegas y personas de su entorno. La Joaqui publicó una fotografía junto a él con el mensaje “Siempre siempre, nunca nunca. Desde chiquitos para siempre”, mientras J Rei, amigo al cumpleaños del cual se dirigía cuando fue interceptado, escribió “Fuerza Nata y familia”.

También hubo un mensaje de Jéssica Belén, pareja del cantante, quien pidió que nadie entregue dinero a personas que pretendan recaudar fondos en nombre de Alvarenga o su familia. Además, aclaró que por el momento evitarían hablar públicamente hasta tener mayor claridad sobre el expediente. El círculo íntimo intenta así acompañarlo mientras la causa avanza y se define su situación procesal.