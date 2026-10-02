Amalia Granata fue al hotel donde se hospeda Robbie Williams y las fanáticas estallaron

La diputada se acercó al Faena, el hotel donde pasa sus días el cantante británico durante su estadía en Argentina. Qué hizo Granata en el lugar.

La visita de Robbie Williams tuvo una situación viral que quedó registrada en las redes sociales y no tiene como protagonista al artista británico sino a Amalia Granata. La diputada provincial por Santa Fe fue vista entrando al Hotel Faena donde se hospeda el músico y llamó la atención.

En la previa de su primera presentación tras 20 años sin pisar suelo argentino, los móviles de televisión hicieron guardia en la puerta del Hotel Faena , en Puerto Madero, donde se aloja el músico de 52 años.

Fue en ese momento que la cronista de TN, Nazarena Di Serio, explicó que "están pasando cosas rarísimas" refiriéndose a la presencia de Granata en el lugar. Claro que esta situación remonta a lo ocurrido en 2004 cuando la mediática tuvo un encuentro con el músico tras su participación en VideoMatch.

Con el correr de las horas y en palabras de Yanina Latorre, Granata estaba en el lugar porque era una de las invitadas al cumpleaños de la abogada Mariana Gallego, esposa de Mauricio D'Alessandro. De hecho, la propia Amalia se encargó de subir una foto en sus redes sociales junto a la cumpleañera para no aumentar los rumores sobre un posible encuentro con el británico que dio su primer show en el Arena de Buenos Aires.

La imagen cobró fuerza de inmediato en las redes porque reavivó el recuerdo de la primera visita del artista a Buenos Aires, cuando la entonces modelo pasó una noche con él. La llegada de Granata al hotel no pasó desapercibida y las fanáticas enloquecieron cuando la vieron ingresar al lugar ya que recordaron aquel famoso encuentro 22 años atrás.