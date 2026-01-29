Lo cancelaron y ahora Horacio Pagani pidió disculpas por sus dichos sobre las mujeres en el fútbol

El periodista deportivo se retractó tras los polémicos dichos que fueron cuestionados en las redes sociales.

Horacio Pagani se retractó luego de los dichos polémicos que tuvo en su participación durante el programa Bendita donde tuvo un tenso cruce con Estefanía Berardi que había celebrado la presencia femenina en el fútbol tras el debut de la periodista deportiva Morena Beltrán como comentarista. “Qué bueno que le den lugar . Estaría bueno ver más comentaristas mujeres en ese rol, porque es un ambiente de mucho varón”, dijo Berardi.

Rápidamente, el periodista deportivo apuntó con una fuerte frase fuera de lugar: “Todo mujeres. Que llenen los estadios de mujeres, barrabravas mujeres”. En su relato sumó: “ El fútbol es esencialmente masculino . Hay una historia de 200 años de fútbol masculino . Que no se metan las mujeres que no juegan al fútbol . Todo bien con el feminismo, somos todos iguales, pero al fútbol dejen jugar a los tipos . Las mujeres no llegan al travesaño”

En otra edición del programa, el histórico periodista reflexionó y ofreció sus explicaciones sobre lo ocurrido: “Quiero decir con todo respeto que lo único que dije ayer, cuando mi compañero el Negro Bulos habló del debut de esta chica, Morena Beltrán, que me parece una excelente periodista, fue que la juventud no es una virtud, es una condición. Nada más que eso dije”.

#BenditoBardo : El comentario polémico de Horacio Pagani sobre el fútbol y las mujeres: "El fútbol es masculino, que no se metan las mujeres que no juegan al fútbol". Acto seguido, @estefiberardi le dijo: "aunque jueguen hombres, hay muchas mujeres que les gusta el deporte". A… pic.twitter.com/TsYGiJtYLu

A su vez sumó: “Después, cuando Estefi Berardi dijo que tiene que haber más mujeres relatando y comentando, cuando exageró, dije ‘bueno, que sean todas mujeres’.Pero nada más que eso dije, señores”.

En su relato siguió bajándole la espuma a sus dichos: “Hay mujeres y hombres, hay muy buenas mujeres… ¿Quién dijo que no quiero a las mujeres? ¡Amo a las mujeres!”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/forofms/status/2016311493550072213&partner=&hide_thread=false El descargo de Horacio Pagani, tras la polémica que se generó ayer por sus dichos sobre las periodistas femeninas que hablan y comentan de fútbol:



"Lo único que dije es que la juventud no es una virtud, es una condición".



"Hay muy buenas mujeres periodistas, no tengo nada… pic.twitter.com/89EOQ5brPN — foromedios (@forofms) January 28, 2026

Qué había dicho Beltrán tras el episodio

“Lo entiendo, pero tampoco votábamos en un momento. Tampoco teníamos un montón de derechos que humanizaban a los seres humanos. No importa si hace 200 años el fútbol era un deporte esencialmente masculino”, dijo la periodista deportiva en Urbana Play.

Luego sumó: “Cuando escucho declaraciones así me da un poco de penita y lo lamento más por chicas que están empezando, que no están curtidas, o que están dando sus primeros pasos. Porque a mí me agarra armada, yo estoy segura de lo que hago, lo hago hace un montón de tiempo, tengo en claro que mi vocación era esta”.