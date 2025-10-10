Cuánto sale un Volkswagen Polo 0 kilómetro con valor actualizado en octubre

Es uno de los autos 0km más patentados y referente en el segmento de los hatchbacks. Cuál fue el ajuste que aplicó la terminal en su precio para este mes.

El Volkswagen Polo se consolidó en los últimos años como uno de los autos 0km más elegidos por quienes buscan un vehículo seguro y con buena relación precio-calidad. Dentro del competitivo segmento de los hatchbacks, se destaca por su equipamiento y por ofrecer opciones que se adaptan tanto a un uso urbano como a trayectos más exigentes ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

Su estructura sólida, la incorporación de cuatro airbags de serie y un rendimiento confiable lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan un equilibrio entre buenas prestaciones y eficiencia. A esto se suma un diseño moderno y una conectividad mejorada gracias a su sistema multimedia con pantalla táctil de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Importado de Brasil, el Polo ofrece distintas configuraciones mecánicas y niveles de equipamiento. Además, con el lanzamiento de la versión Comfortline a mediados de año, Volkswagen reforzó su presencia en la franja media del segmento, brindando una opción más equipada sin llegar al precio de las variantes tope de gama.

Volkswagen Polo: así son sus patentamientos en 2025

Según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), Volkswagen Polo se mantiene en el top 10 de patentamientos a nivel nacional: fue el 10° vehículo más patentado de septiembre con 1.484 unidades. El podio quedó así: 1° Toyota Yaris (3.037), 2° Toyota Hilux (2.499), 3° Ford Ranger (2.211), 4° Fiat Cronos (2.007), 5° Ford Territory (2.008).

A nivel anual, Volkswagen Polo también ocupa un lugar preponderante en los patentamientos. El ránking con los resultados de los primeros nueve meses de 2025 se reproduce a continuación:

Toyota Yaris - 21.023 unidades Fiat Cronos - 26.009 Peugeot 208 - 24.632 Toyota Hilux - 24.581 Ford Ranger - 20.694 Volkswagen Amarok - 20.397 Volkswagen Polo - 18.041

Versiones y características del Volkswagen Polo

La gama del Volkswagen Polo en Argentina está pensada para cubrir distintos perfiles de usuarios, desde quienes buscan un auto confiable y accesible para el día a día hasta quienes priorizan el confort, la tecnología o las prestaciones deportivas. Todas las versiones comparten la misma plataforma y un equipamiento de seguridad sólido -con cuatro airbags, frenos ABS, control de estabilidad (ESP) y asistencia al arranque en pendiente-, pero se diferencian por su motorización, transmisión y nivel de equipamiento.

HEADER-new-POLO Una vista lateral del Volkswagen Polo, Foto: VW Argentina

Polo Track MSI: Es la versión de entrada a gama y una de las más elegidas por quienes buscan un auto confiable y funcional para uso urbano. Viene con un motor naftero 1.6 litros aspirado que entrega 110 caballos y 155 Nm de torque, asociado a una caja manual de cinco velocidades. A pesar de ser la opción más accesible, incluye un equipamiento completo con aire acondicionado, dirección asistida, levantavidrios eléctricos delanteros, cierre centralizado y el mismo paquete de seguridad que las versiones más caras.

Polo Comfortline 170 TSI AT: Representa el equilibrio ideal entre prestaciones y confort. Incorpora un motor turbo de 1.0 litro con 170 caballos y 250 Nm, combinado con una caja automática Tiptronic de seis velocidades. A diferencia del Track, suma detalles de confort y tecnología, como climatizador automático, llantas de aleación, cámara de retroceso y el sistema multimedia con pantalla táctil de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.

Polo Highline 170 TSI AT: Mantiene la misma configuración mecánica que el Comfortline pero suma una dotación más completa pensada para quienes priorizan la comodidad. Incluye tapizados de mejor calidad, cargador inalámbrico para celulares, sensor de estacionamiento delantero y trasero, control de velocidad crucero, encendido sin llave y faros full LED. Además, agrega asistencias a la conducción que mejoran la seguridad activa.

Polo GTS 250 TSI AT: Es la versión más potente y deportiva de la gama. Está pensada para quienes buscan un hatchback con prestaciones cercanas a las de un hot hatch. Equipa un motor 1.4 turbo de 250 caballos y 370 Nm, asociado a una caja automática DSG de siete marchas con levas al volante. Su diseño exterior también es exclusivo, con llantas deportivas, paragolpes específicos, doble salida de escape y detalles en rojo. En el interior suma butacas deportivas, volante multifunción forrado en cuero y un cuadro de instrumentos digital de alta resolución.

Cuánto cuesta un Volkswagen Polo en octubre 2025

Tras el último ajuste de precios aplicado por la marca, estos son los valores actualizados del Volkswagen Polo en Argentina para octubre: