Cuánto sale un Volkswagen Tera con precio actualizado en noviembre 2025
El SUV más nuevo de la marca alemana volvió a ajustar su valor de lista en este mes. Cómo queda frente a sus rivales directos.
El Volkswagen Tera encara noviembre con una actualización de precios que lo mantiene firme dentro de la estrategia de “SUV de entrada” de la marca alemana. Lanzado hace apenas tres meses, llegó para competir de lleno con modelos como Renault Kardian y Fiat Pulse, y se posiciona como una alternativa interesante para quienes buscan pasar del hatchback a un vehículo con más despeje, postura elevada y un nivel de equipamiento superior. ¿Cuál es su precio actualizado en noviembre de 2025?
Con la plataforma MQB-A00/MQB-A0 como base -la misma que utilizan el VW Polo y Nivus-, el Tera ofrece dos mecánicas bien diferenciadas y una gama escalonada que cubre distintos perfiles de usuarios. Además, se destaca por contar con un interior moderno, una muy buena seguridad desde sus versiones base y una calibración ideal para el uso urbano. En un mercado donde los SUV chicos siguen creciendo, esta apuesta de Volkswagen aparece como uno de los lanzamientos más fuertes del año.
El dato clave: VW Tera ya está entre los 10 autos más vendidos del país
Desde su lanzamiento en agosto de 2025, el Volkswagen Tera viene mostrando un crecimiento sostenido, pero en octubre marcó un salto importante: entró por primera vez en el Top 10 de patentamientos, según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA).
Con 1.347 unidades, VW Tera alcanzó una participación del 2,7% y un crecimiento del 29,3% respecto a septiembre. Para un modelo con apenas tres meses en el mercado, es un resultado más que importante
Los 10 autos más patentados de octubre 2025
- Toyota Hilux – 2.523 unidades
- Toyota Yaris – 2.253 unidades
- Peugeot 208 – 2.232 unidades
- Ford Ranger – 2.031 unidades
- Fiat Cronos – 1.844 unidades
- Ford Territory – 1.709 unidades
- Volkswagen Amarok – 1.619 unidades
- Chevrolet Tracker – 1.532 unidades
- Volkswagen Polo – 1.460 unidades
- Volkswagen Tera – 1.347 unidades
En el acumulado anual, el Volkswagen Tera ya supera las 2.500 unidades y de a poco va buscando un lugar entre los vehículos más relevantes del mercado argentino en este 2025.
Volkswagen Tera: ficha técnica y versiones
El Tera llega a Argentina importado de Brasil con una propuesta clara: ser el SUV más accesible dentro de Volkswagen en el país sin resignar conectividad, seguridad ni eficiencia. La plataforma MQB-A00/MQB-A0 le da una base firme, con un comportamiento predecible tanto en ciudad como en ruta, acompañado por una dirección eléctrica precisa y un esquema de suspensiones (McPherson adelante y brazos arrastrados atrás) que prioriza confort y estabilidad.
Además, ofrece frenos a disco en las cuatro ruedas en toda la gama, un diferencial técnico poco habitual entre sus competidores directos. A partir de esta base, cada versión va sumando equipamiento y tecnología según el perfil del usuario.
Tera Trend MSI MT MY26
Volkswagen Tera Trend es la versión de entrada a gama y la única que utiliza el motor aspirado 1.6 MSI de 110 CV y 155 Nm, con caja manual de 5 marchas. Es un conjunto mecánico confiable y de mantenimiento accesible, pensado para quienes priorizan consumos razonables y una mecánica ya conocida.
En confort y tecnología trae el siguiente equipamiento:
- Tablero digital de 8”
- Pantalla VW Play de 10”
- Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos
- Sensores de estacionamiento traseros
- Dos USB-C delanteros
- Control de velocidad crucero
- Regulación de volante y asiento del conductor
A nivel seguridad incorpora ESP, seis airbags, ISOFIX y faros full LED.
Tera Comfort 170TSI AT MY26
El Tera Comfort da el primer salto tecnológico. Abandona el motor aspirado para montar el 1.0 TSi turbo de 101 CV y 170 Nm, junto a una caja automática de 6 marchas. Con este conjunto, el vehículo se vuelve más ágil, suave y eficiente en tránsito urbano.
Suma equipamiento clave:
- Salidas de aire traseras
- Apoyabrazos delantero
- Volante multifunción revestido en cuero sintético
- Levas al volante
- Dos USB-C traseros
El frenado autónomo de emergencia (AEB) puede agregarse de forma opcional en esta versión.
Tera High 170TSI AT MY26
El Tera High agrega una capa importante de tecnología y asistencias. Además del motor turbo y la caja automática, incorpora elementos que mejoran la experiencia de manejo:
- Sensores de estacionamiento delanteros
- Cámara de retroceso
- Espejo interior electrocrómico
- Control de velocidad crucero adaptativo (ACC)
- Tablero digital de 10,25”
- Climatizador automático
- Iluminación ambiental
- Tapizados en ecocuero
- Asiento trasero 1/3–2/3
En este nivel, el AEB ya es de serie.
Tera Outfit 170TSI AT MY26
El Tera Outfit es la versión tope de gama y completa el paquete de asistencias avanzadas. Mantiene la mecánica turbo, pero suma elementos orientados a reforzar la seguridad activa y elevar el confort:
- Sensor de lluvia
- Mantenimiento de carril
- Detector de punto ciego
- Asistente de tráfico cruzado trasero
Es la versión más equipada y la que mejor representa la propuesta del Tera dentro del segmento B-SUV.
Precios del Volkswagen Tera en noviembre 2025
Volkswagen actualizó toda la línea de este SUV en este mes un 6.1%. Así, los precios oficiales actualizados del Volkswagen Tera en noviembre 2025 son los siguientes:
- Trend MSI MT MY26 - $33.978.900
- Comfort 170TSI AT MY26 - $38.422.300
- High 170TSI AT MY26 - $42.982.850
- Outfit 170TSI AT MY26 - $44.055.700
