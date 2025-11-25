Cuánto sale un Volkswagen Tera con precio actualizado en noviembre 2025

El SUV más nuevo de la marca alemana volvió a ajustar su valor de lista en este mes. Cómo queda frente a sus rivales directos.

Volkswagen Tera, el SUV de entrada de la marca alemana. Foto: VW Argentina

El Volkswagen Tera encara noviembre con una actualización de precios que lo mantiene firme dentro de la estrategia de “ SUV de entrada ” de la marca alemana. Lanzado hace apenas tres meses, llegó para competir de lleno con modelos como Renault Kardian y Fiat Pulse, y se posiciona como una alternativa interesante para quienes buscan pasar del hatchback a un vehículo con más despeje, postura elevada y un nivel de equipamiento superior. ¿Cuál es su precio actualizado en noviembre de 2025?

Con la plataforma MQB-A00/MQB-A0 como base -la misma que utilizan el VW Polo y Nivus-, el Tera ofrece dos mecánicas bien diferenciadas y una gama escalonada que cubre distintos perfiles de usuarios. Además, se destaca por contar con un interior moderno, una muy buena seguridad desde sus versiones base y una calibración ideal para el uso urbano. En un mercado donde los SUV chicos siguen creciendo, esta apuesta de Volkswagen aparece como uno de los lanzamientos más fuertes del año .

Desde su lanzamiento en agosto de 2025, el Volkswagen Tera viene mostrando un crecimiento sostenido, pero en octubre marcó un salto importante: entró por primera vez en el Top 10 de patentamientos, según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina ( ACARA ).

Tera 2 El Volkswagen Tera viene equipado con un volante multifunción. Foto: VW Argentina

Con 1.347 unidades, VW Tera alcanzó una participación del 2,7% y un crecimiento del 29,3% respecto a septiembre. Para un modelo con apenas tres meses en el mercado, es un resultado más que importante

Los 10 autos más patentados de octubre 2025

Toyota Hilux – 2.523 unidades

Toyota Yaris – 2.253 unidades

Peugeot 208 – 2.232 unidades

Ford Ranger – 2.031 unidades

Fiat Cronos – 1.844 unidades

Ford Territory – 1.709 unidades

Volkswagen Amarok – 1.619 unidades

Chevrolet Tracker – 1.532 unidades

Volkswagen Polo – 1.460 unidades

Volkswagen Tera – 1.347 unidades

En el acumulado anual, el Volkswagen Tera ya supera las 2.500 unidades y de a poco va buscando un lugar entre los vehículos más relevantes del mercado argentino en este 2025.

Volkswagen Tera: ficha técnica y versiones

El Tera llega a Argentina importado de Brasil con una propuesta clara: ser el SUV más accesible dentro de Volkswagen en el país sin resignar conectividad, seguridad ni eficiencia. La plataforma MQB-A00/MQB-A0 le da una base firme, con un comportamiento predecible tanto en ciudad como en ruta, acompañado por una dirección eléctrica precisa y un esquema de suspensiones (McPherson adelante y brazos arrastrados atrás) que prioriza confort y estabilidad.

TERA 1 Así es la vista de atrás del Volkswagen Tera. VW Argentina

Además, ofrece frenos a disco en las cuatro ruedas en toda la gama, un diferencial técnico poco habitual entre sus competidores directos. A partir de esta base, cada versión va sumando equipamiento y tecnología según el perfil del usuario.

Tera Trend MSI MT MY26

Volkswagen Tera Trend es la versión de entrada a gama y la única que utiliza el motor aspirado 1.6 MSI de 110 CV y 155 Nm, con caja manual de 5 marchas. Es un conjunto mecánico confiable y de mantenimiento accesible, pensado para quienes priorizan consumos razonables y una mecánica ya conocida.

En confort y tecnología trae el siguiente equipamiento:

Tablero digital de 8”

Pantalla VW Play de 10”

Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos

Sensores de estacionamiento traseros

Dos USB-C delanteros

Control de velocidad crucero

Regulación de volante y asiento del conductor

A nivel seguridad incorpora ESP, seis airbags, ISOFIX y faros full LED.

Tera Comfort 170TSI AT MY26

El Tera Comfort da el primer salto tecnológico. Abandona el motor aspirado para montar el 1.0 TSi turbo de 101 CV y 170 Nm, junto a una caja automática de 6 marchas. Con este conjunto, el vehículo se vuelve más ágil, suave y eficiente en tránsito urbano.

Suma equipamiento clave:

Salidas de aire traseras

Apoyabrazos delantero

Volante multifunción revestido en cuero sintético

Levas al volante

Dos USB-C traseros

Tera 3 Todas las versiones del VW Tera vienen equipadas con el sistema VW Play 10´. VW Argentina

El frenado autónomo de emergencia (AEB) puede agregarse de forma opcional en esta versión.

Tera High 170TSI AT MY26

El Tera High agrega una capa importante de tecnología y asistencias. Además del motor turbo y la caja automática, incorpora elementos que mejoran la experiencia de manejo:

Sensores de estacionamiento delanteros

Cámara de retroceso

Espejo interior electrocrómico

Control de velocidad crucero adaptativo (ACC)

Tablero digital de 10,25”

Climatizador automático

Iluminación ambiental

Tapizados en ecocuero

Asiento trasero 1/3–2/3

En este nivel, el AEB ya es de serie.

Tera Outfit 170TSI AT MY26

El Tera Outfit es la versión tope de gama y completa el paquete de asistencias avanzadas. Mantiene la mecánica turbo, pero suma elementos orientados a reforzar la seguridad activa y elevar el confort:

Sensor de lluvia

Mantenimiento de carril

Detector de punto ciego

Asistente de tráfico cruzado trasero

Es la versión más equipada y la que mejor representa la propuesta del Tera dentro del segmento B-SUV.

Precios del Volkswagen Tera en noviembre 2025

Volkswagen actualizó toda la línea de este SUV en este mes un 6.1%. Así, los precios oficiales actualizados del Volkswagen Tera en noviembre 2025 son los siguientes: