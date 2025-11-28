¿Te acordás de la Nissan Pathfinder que fue furor en los 90? Así es la versión 2026

Se presenta la renovación del emblemático modelo que marcó el inicio de la era SUV en la Argentina.

En los años del uno a uno en la Argentina, cuando los grandes SUV importados empezaban a copar calles y countries, la Nissan Pathfinder se convirtió en un símbolo de status y aventura. Era la camioneta elegida por familias que querían espacio, confort y un plus de exclusividad frente a los vehículos tradicionales. Con su silueta cuadrada, chasis robusto y tracción integral, quedó en la memoria como uno de los íconos de aquella década.

Ahora la marca japonesa acaba de presentar la Pathfinder 2026 , un restyling profundo de la quinta generación del modelo que busca reposicionarse dentro del universo de los SUV grandes con tres filas de asientos. El lanzamiento se enmarca en el plan global “Re:Nissan” , con el que la compañía intenta recuperar terreno en los principales mercados.

El debut público del modelo será en el Salón del Automóvil de Los Ángeles 2025 y su llegada a los concesionarios de Estados Unidos está prevista para comienzos de 2026. Allí seguirá siendo un producto clave dentro de la oferta de la marca , apuntando a familias numerosas y a usuarios que necesitan capacidad de carga y remolque, con toda la tecnología.

Cómo es la nueva Nissan Pathfinder 2026

A primera vista, la nueva Nissan Pathfinder no reniega de su porte de SUV grande, pero adopta un diseño más moderno y alineado con los últimos lanzamientos de la marca. Estrena paragolpes delantero y trasero rediseñados, insignias con acabado satinado y una parrilla más plana y ancha, con barras horizontales que reemplazan al viejo patrón de diamantes. Todo eso le da un frente más limpio y robusto.

Nissan Pathfinder La nueva Nissan Pathfinder 2026. Nissan

La silueta conserva los 5,02 metros de largo y las proporciones clásicas del modelo, con trazos rectos y ventanillas amplias, lo que refuerza la idea de SUV familiar de tres filas. El objetivo, explica la marca, es sumar modernidad sin traicionar el ADN práctico que siempre caracterizó a la Pathfinder.

Motor V6, tracción integral y espíritu off-road

Bajo el capó, la Nissan Pathfinder 2026 mantiene el conocido motor naftero V6 3.5 litros, que desarrolla 284 CV y 351 Nm de torque, asociado a una caja automática de nueve marchas con levas al volante. No hay revolución mecánica, pero sí la continuidad de un conjunto probado, pensado para mover con soltura a una SUV pesada, que puede ir cargada de pasajeros y equipaje.

Nissan Pathfinder La nueva Nissan Pathfinder 2026. Nissan

La tracción Intelligent 4x4 está disponible en toda la gama y ofrece siete modos de conducción (Automático, Eco, Remolque, Sport, Arena, Barro y Surcos), que adaptan el comportamiento del sistema según el terreno. En las variantes más equipadas, la capacidad de remolque trepa hasta unos 2.700 kilos, una cifra que la posiciona como una opción ideal para llevar trailers, lanchas o casas rodantes.

Para quienes buscan una imagen más aventurera, se mantiene la versión Rock Creek, con suspensión específica, neumáticos off-road, barras tubulares en el techo y detalles en color Rojo Lava en el interior.

Interior, tecnología y seguridad de la Nissan Pathfinder 2026

El salto es más evidente en el habitáculo. Todas las versiones incorporan de serie un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 12,3 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. A partir del nivel SL se suma un panel de instrumentos digital, también de 12,3 pulgadas, que le da un aire mucho más moderno a la consola.

El cargador inalámbrico para celulares fue completamente rediseñado: ahora ofrece alineación magnética, un ventilador de refrigeración y potencia de hasta 15 W, lo que permite cargar más rápido y sin sobrecalentamientos.

Nissan Pathfinder La nueva Nissan Pathfinder 2026. Nissan

En materia de asistencias a la conducción, la Nissan Pathfinder 2026 incorpora el sistema HD Intelligent Around View Monitor, que suma una vista frontal de 180° y la función “Invisible Hood View”, capaz de mostrar de forma virtual qué sucede por delante del paragolpes, facilitando las maniobras en espacios reducidos o fuera del camino. A eso se suma el paquete Safety Shield 360, con frenado autónomo de emergencia, control de ángulo muerto y alerta de peatones, más tecnologías como ProPILOT Assist y control de crucero inteligente en las versiones más equipadas. El modelo obtuvo además una calificación de 5 estrellas en las pruebas de choque de la NHTSA en Estados Unidos.

La Nissan Pathfinder 2026 ofrece tres filas de asientos, con configuraciones de siete u ocho plazas según la versión. La segunda fila cuenta con el sistema “Latch and Glide”, que permite deslizar e inclinar las butacas incluso cuando hay una sillita infantil instalada, algo muy valorado por quienes viajan con chicos.

Nissan Pathfinder La nueva Nissan Pathfinder 2026. Nissan

¿Llegará la Nissan Pathfinder 2026 a la Argentina?

Por el momento, la Nissan Pathfinder 2026 está confirmada sólo para el mercado norteamericano, donde se seguirá produciendo.

De todos modos, su renovación revive el recuerdo de aquella Pathfinder de los años 90, la 4x4 que acompañó a muchas familias argentinas en viajes largos y que marcó un antes y un después en la historia de los SUV en Argentina.