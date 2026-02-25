Nuevo Toyota Yaris Cross: cómo quedan sus versiones frente a los rivales

Es una de las novedades más importantes del año, que desde mañana ya está en los concesionarios. Contra quiénes compite y qué trae.

El Toyota Yaris Cross acaba de lanzarse en la Argentina en lo que es la gran apuesta de la marca japonesa en 2026: meterse de lleno en el segmento de los SUV compactos, uno de los más competitivos del mercado local. Toyota lo posiciona por debajo del Corolla Cross como una alternativa para quienes buscan dar el salto a un SUV bien equipado y con la opción de tecnología híbrida.

En este arranque comercial, la gama del Toyota Yaris Cross se ofrece con cinco versiones , entre opciones nafteras y variantes híbridas autorrecargables (sin enchufe), todas con caja automática y con el paquete Toyota Safety Sense de serie .

A nivel producto, el Toyota Yaris Cross combina una propuesta que apunta a un público amplio: diseño SUV, buena dotación tecnológica, opciones híbridas y una escala de versiones bien marcada. Ahí está justamente una de sus claves: cada versión suma equipamiento específico , y eso permite que compita contra rivales muy distintos entre sí, desde opciones más accesibles hasta SUV más equipados.

Toyota Yaris Cross: cómo se diferencian sus versiones en Argentina

La gama del Toyota Yaris Cross arranca con la versión XLI 1.5 CVT, que ya viene con un paquete muy completo para ser entrada de gama. Trae cámara de retroceso, freno de estacionamiento electrónico con Auto-Hold, arranque por botón, faros LED, llantas de aleación de 17 pulgadas, aire digital y múltiples asistencias a la conducción. También suma seis airbags, control de estabilidad, alerta de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero, un diferencial importante frente a varios competidores del segmento en versiones base.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross. Toyota

Un escalón más arriba aparece la XEI 1.5 CVT, una versión que en el Toyota Yaris Cross empieza a mostrar un perfil más de confort y uso diario. Agrega cargador inalámbrico, modos de conducción, sensores delanteros y traseros, ingreso inteligente, llantas de 18 pulgadas, climatizador automático, instrumental con display de 7 pulgadas y detalles de terminación superiores. Es, probablemente, una de las configuraciones más equilibradas de la gama para quienes priorizan equipamiento sin irse al tope de gama.

La versión SEG 1.5 CVT sube todavía más la apuesta: incorpora levas al volante, portón trasero eléctrico con sensor manos libres, servicios conectados, tapizados de cuero ecológico microperforado y techo solar panorámico, un elemento muy valorado en este segmento y que Toyota reserva para las versiones más equipadas. También en las variantes superiores se destaca la cámara 360°.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross. Toyota

Después están las dos variantes híbridas: XEI HEV eCVT y SEG HEV eCVT. En ambos casos mantiene el equipamiento de sus equivalentes nafteros, pero suma el modo EV y la propuesta híbrida autorrecargable, pensada para reducir consumo, especialmente en ciudad. Toyota define esta tecnología como “híbrido flex full”, y remarca que no requiere enchufe, algo que simplifica el uso para quien quiere o busca electrificación sin cambiar de hábitos.

El Toyota Yaris Cross frente a sus rivales

El Toyota Yaris Cross llega para competir en una categoría con modelos ya instalados: Chevrolet Tracker, Nissan Kicks, Volkswagen T-Cross, Jeep Renegade, Renault Duster, Honda HR-V, Peugeot 2008, Chery Tiggo 4 híbrido y BYD Atto 2 híbrido. Es un listado variado, lo que obliga a Toyota a jugar fuerte en precio.

No todos los rivales ofrecen electrificación, y tampoco todos arrancan con un nivel de ADAS tan completo desde la versión base. Eso vuelve al Yaris Cross en una opción muy competitiva.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross. Toyota

En diseño y equipamiento, Toyota también armó una propuesta agresiva: el Yaris Cross ofrece llantas de 17” o 18”, pantalla multimedia de 10”, conectividad inalámbrica, salidas traseras, puertos USB-C y, en versiones más altas, techo panorámico y portón manos libres. Es decir: un paquete bastante completo desde el arranque.

A nivel precios, la gama del Toyota Yaris Cross arranca en $41.464.000 para la XLI y llega hasta $54.020.000 para la SEG HEV híbrida. En el medio quedan la XEI ($45.260.000), la XEI HEV ($48.457.000) y la SEG naftera ($50.224.000).

En resumen, el Toyota Yaris Cross tiene una gama bien segmentada, equipamiento competitivo, opciones híbridas, a la altura de un listado de rivales muy exigentes.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross. Toyota

Estos son los precios de los rivales del Toyota Yaris Cross:

Chevrolet Tracker LT AT: $39.159.900

$39.159.900 Chevrolet Tracker LTZ AT: $44.707.900

$44.707.900 Chevrolet Tracker Premier: $48.645.900

$48.645.900 Chevrolet Tracker RS: $49.058.900





$49.058.900 Honda HR-V LX: $45.890.000

$45.890.000 Honda HR-V EXL: $51.240.000



$51.240.000 Jeep Renegade Sport T270 AT6 4X2 : US$32.400

: US$32.400 Jeep Renegade Longitude T270 AT6 4X2 : US$35.600

: US$35.600 Jeep Renegade SERIE-S T270 AT6 4X2 : US$36.400

: US$36.400 Jeep Renegade WILLYS T270 AT9 4X4 : US$40.100





: US$40.100 Nissan Kicks Sense: $52.990.000

$52.990.000 Nissan Kicks Advance: $57.990.000

$57.990.000 Nissan Kicks Exclusive: $59.990.00





$59.990.00 Peugeot 2008 Active : $44.740.000

: $44.740.000 Peugeot 2008 Allure : $49.010.000

: $49.010.000 Peugeot 2008 GT: $53.520.000