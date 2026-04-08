Primeras fotos: cómo es el nuevo Chevrolet que llegará para pelearle a Fiat y Volkswagen

El Chevrolet Sonic volverá a escena, aunque ahora con una propuesta completamente distinta a la que muchos recuerdan de su etapa como hatch y sedán. La marca ya prepara el desembarco de un nuevo SUV coupé compacto , desarrollado en Brasil, con el que buscará meterse en una de las franjas más competitivas del mercado regional y plantarse frente a nombres fuertes como Volkswagen Nivus y Fiat Fastback, entre otros jugadores recientes del segmento.

El nuevo Chevrolet Sonic no llegará para reemplazar a un modelo dentro de la gama, sino para ocupar un nuevo espacio entre el Onix y la Tracker. La decisión revela la estrategia de General Motors: sumar una alternativa con imagen más moderna, estética deportiva y un perfil más aspiracional dentro del universo de los compactos. En Argentina el nombre Sonic tuvo presencia entre 2012 y 2017, años en los que se vendió el sedán de 4 y cinco puertas.

En donde Chevrolet busca hacerse fuerte con este lanzamiento es en el diseño . Aunque todavía no mostró por completo al modelo, ya trascendió que tendrá una estética inspirada en modelos más nuevos de la marca, con una impronta más refinada y tecnológica. Y así puede observarse en las primeras fotos que trascendieron tras la visita de la prensa especializada a la planta de General Motors en Sao Caetano do Sul.

Chevrolet Sonic Chevrolet Sonic. Foto: Instagram @fastcarview. Instagram @fastcarview

Entre los rasgos que ya se perciben aparecen los faros en doble nivel, una trompa más elevada, una silueta de SUV coupé y protecciones plásticas en los pasarruedas. Por tamaño, el nuevo Chevrolet Sonic se moverá en una franja muy interesante: oficialmente ya informaron que tendrá 4,23 metros de largo, por encima del Onix, que mide 4,16 metros, y apenas por debajo de la Tracker. A eso se suma un ancho de 1,77 metros, una altura de 1,53 metros y una distancia entre ejes de 2,55 metros, proporciones que anticipan una buena habitabilidad para un vehículo de este segmento y, al mismo tiempo, una presencia más robusta que la de un hatch tradicional.

Chevrolet presenta al nuevo Sonic como su primer SUV coupé de la región, y aunque utiliza la base del Onix, las diferencias visuales y de propuesta comercial apuntan a despegarlo claramente de ese modelo. La lógica es similar a la de otros vehículos que derivan de un compacto conocido para transformarse en un crossover con identidad propia, como ocurre con varios de sus rivales directos.

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Sobre la mecánica todavía no hay confirmaciones. Se especula con que podría recurrir al conocido motor 1.0 turbo de la familia Onix, con una potencia de 115 CV, asociado a una caja automática de seis marchas. También asoma la posibilidad de que algunas variantes utilicen el 1.2 turbo de 132 CV que hoy equipa a la Tracker. Y, por supuesto, también se especula con futuras opciones con sistema híbrido leve de 48V.

Chevrolet ya anticipó que este modelo estrenará una nueva generación de su paquete de asistencias a la conducción (ADAS), con una cámara de mayor definición. Tendrá el sistema denominado “Chevrolet Intelligent Driving”, un conjunto de asistencias que monitorea permanentemente el escenario delante del conductor, capaz de identificar con mayor precisión a otros vehículos, peatones y ciclistas.

Con este panorama, el nuevo Chevrolet Sonic se perfila como el modelo que le faltaba a la marca para disputar de lleno una categoría cada vez más caliente. Si cumple con lo que promete tendrá argumentos para pelearles de cerca a Fiat y Volkswagen y todo indica que esa pelea empezará pronto: está prevista su llegada a los concesionarios a mitad de año en Brasil, para luego desembarcar en otros países de la región y, por supuesto Argentina.